Greenpeace: Chiny powinny zainwestować w recykling baterii do samochodów elektrycznych

Greenpeace podaje, że Chiny muszą zintensyfikować recykling i ponowne przeznaczenie akumulatorów do pojazdów elektrycznych, aby złagodzić napięcia w dostawach oraz ograniczyć zanieczyszczenie i emisje dwutlenku węgla.

Chociaż wdrażanie pojazdów elektrycznych jest ważną inicjatywą środowiskową, produkcja akumulatorów jest energochłonna i generuje duże ilości dwutlenku węgla, problematyczne są także dostawy kluczowych surowców, takich jak lit i kobalt – podał Greenpeace. – Niedługo będziemy świadkami, jak fala starych baterii do pojazdów elektrycznych uderzy w Chiny. To, jak zareaguje rząd, będzie miało ogromne konsekwencje dla zobowiązania Xi Jinpinga do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2060 – powiedziała Ada Kong z Greenpeace East Asia.

Greenpeace podał, że 12,85 mln ton akumulatorów litowo-jonowych z samochodów elektrycznych zostanie wyłączone na całym świecie w latach 2021-2030, a w tym samym czasie ponad 10 mln ton litu, kobaltu, niklu i manganu zostanie wydobytych na potrzeby produkcji nowych baterii. Oszacowano, że na nowo zaprojektowane akumulatory mogłyby służyć jako rezerwowe systemy zasilania dla chińskich stacji 5G lub ponownie wykorzystywane w miejskich rowerach elektrycznych, co pozwoliłoby zaoszczędzić 63 miliony ton emisji dwutlenku węgla z produkcji nowych baterii. Stwierdzono, że całkowite globalne zapotrzebowanie na magazynowanie energii może zostać zaspokojone przez stare baterie do samochodów elektrycznych do 2030 roku.

