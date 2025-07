Grok – bot sztucznej inteligencji działający na platformie X – pisał wulgarne wpisy na temat polskich polityków. Sztuczna inteligencja za cel wzięła sobie między innymi Romana Giertycha, Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego czy Roberta Biedronia. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Porannej Rozmowie RMF poinformował, że sprawa zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej.

Do błędu odniósł się właściciel platformy, Elon Musk, który przekonuje, że awaria została już naprawiona.

Narzędzia AI

Grok to narzędzie sztucznej inteligencji, które służy osobom używającym X. Użytkownicy często wykorzystują Groka jako narzędzia do weryfikacji faktów. Jeśli w swoim wpisie zada się pytanie i oznaczy się Groka, to ten – jak normalny użytkownik – odpowie nam na nie.

Taki mechanizm często jest wykorzystywany do demaskowania kłamstw lub manipulacji na X. Grok przez wielu jest uznawany za najlepszy bezpłatny model sztucznej inteligencji.

Grok oszalał

Grok działał bez zarzutów. Jednak w ostatnim czasie sztuczna inteligencja dostosowała się do otoczenia platformy X, które jest dosyć krytyczne wobec świata politycznego.

Grok zaczął wulgarnie się zachowywać, obrażając polityków różnych ugrupowań politycznych. W pewnym momencie Grok publikował treści antysemickie.

Zamknąć X

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Porannej Rozmowie RMF powiedział, że rozważałby możliwość wyłączenia X.

“Czy wyłączenie platformy X wchodzi w grę? Rozważałbym takie możliwości. Niczego nie wykluczam i uważam, że jeżeli sztuczna inteligencja i modele sztucznej inteligencji na różnych platformach nie będą stosowały się do zasad etycznych, suwerenność technologiczna będzie naruszana i my, jako ludzie, będziemy zmuszani do tego, żeby czytać takie rzeczy, to nic nie wykluczam” – powiedział Gawkowski.

Dodatkowo minister poinformował, że Polska ma takie prawo i o ewentualnym wyłączeniu platformy mógłby zadecydować prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Całą tę sytuację można potraktować jako głupi żart. Otwiera ona jednak pole do dyskusji na temat tego, do czego jeszcze jest zdolna sztuczna inteligencja i w jaki sposób może zachować się w przyszłości, gdy wymknie się spod kontroli.

łoz/ RMF/ X