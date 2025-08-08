Groźby Trumpa bez echa? Łagodna reakcja rynku ropy na cła

Donald Trump podpisał nowe cła na towary z Indii. Zapowiedział też cła wtórne na podmioty handlujące rosyjską ropą. Mimo tego cena ropy nie poszybowała w górę. Fot.: PAP / EPA / Yuri Gripas

Stany Zjednoczone nakładają dodatkowe cła na Indie w odpowiedzi na import rosyjskiej ropy. Zaś Donald Trump grozi kolejnymi sankcjami wobec innych importerów surowców energetycznych ze Wschodu. Rynki giełdowe jednak pozostają spokojne, uznając te działania za element presji politycznej, a nie realne zagrożenie.

Rynek ropy naftowej bagatelizuje groźby Donalda Trumpa dotyczące wprowadzenia 100-procentowych ceł na importerów rosyjskiej energii w przypadku braku zawieszenia broni w Ukrainie. Najbardziej narażone na te działania są Indie, Chiny i Turcja.

Inwestorzy traktują te działania jako manewr negocjacyjny obecnego prezydenta USA. Analitycy ostrzegają, że realne sankcje podniosłyby ceny ropy z uwagi na ograniczenia podaży.

— Sądząc po reakcji cen na te doniesienia, wygląda na to, że obecne groźby są postrzegane jako element taktyki negocjacyjnej Trumpa i nic ponadto — powiedział w rozmowie z CNBC Matt Smith, analityk rynku ropy w firmie Kpler.

Jak dalej zauważył Smith, jeśli jednak Trump rzeczywiście zdecydowałby się na wprowadzenie ceł, ceny ropy prawdopodobnie doznałyby znacznego wzrostu. Wydarzyłoby się tak ponieważ dostawy rosyjskiej ropy kierowane do Indii trudno byłoby przekierować na inne rynki. W konsekwencji Moskwa musiałaby ograniczyć wydobycie, co przełożyłoby się na spadek globalnej podaży surowca.

Indie obłożone nowymi cłami

W minioną środę Biały Dom ogłosił decyzję o nałożeniu dodatkowego 25-procentowego cła na towary z Indii. Tym samym podniósł łączną stawkę ceł wobec tego kluczowego partnera handlowego Stanów Zjednoczonych do 50 procent.

— Stwierdzam, że rząd Indii obecnie – bezpośrednio lub pośrednio – importuje ropę z Federacji Rosyjskiej — oświadczył prezydent Donald Trump w rozporządzeniu wykonawczym.

— W związku z tym, zgodnie z obowiązującym prawem, towary pochodzące z Indii, sprowadzane na obszar celny Stanów Zjednoczonych, zostaną objęte dodatkowymi cłami ad valorem w wysokości 25 procent — czytamy w dokumencie dokument.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, nowe taryfy wejdą w życie za 21 dni. Wcześniej ogłoszone 25-procentowe cła zaczęły obowiązywać od czwartku.

W odpowiedzi opublikowanej w środę indyjskie ministerstwo spraw zagranicznych przypomniało, że Delhi już wcześniej jasno przedstawiło swoje stanowisko w sprawie importu surowców z Rosji. Ponownie podkreślono, iż nałożone cła są „niesprawiedliwe, nieuzasadnione i nieproporcjonalne”.

Możliwe reperkusje

Trump jest świadomy, że wzrost cen energii w Stanach Zjednoczonych mógłby utrudnić realizację jego założeń politycznych.

Wysokie cła na nabywców rosyjskiej ropy mogą podważyć jego starania o obniżenie cen surowców energetycznych. W ubiegłym miesiącu prezydent zapowiedział, że celem jego administracji jest spadek ceny amerykańskiej ropy poniżej 64 dolarów za baryłkę. W rozmowie z CNBC we wtorek stwierdził, że niskie ceny ropy mogłyby zmusić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie.

— Jeśli sankcje będą na tyle dotkliwe, że Rosja straci możliwość sprzedaży ropy, ceny na stacjach paliw gwałtownie wzrosną – to czysta kalkulacja — ocenił Bob McNally, szef firmy konsultingowej Rapidan Energy.

Kontrakty terminowe na ropę Brent na 8 sierpnia wynoszą 65,04 dolara za baryłkę i zmierzają ku ponad 4-procentowemu spadkowi w ujęciu tygodniowym. Notowania amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) wynoszą 63,27 dolara za baryłkę (stan na 8 sierpnia). Prognozy wskazują, że w skali tygodnia jej cena może obniżyć się o ponad 5 procent.

Tomasz Winiarski