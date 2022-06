Grupa Azoty: Polska nie ma problemu z dostępnością gazu Alert

– Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, wysoki poziom wypełnienia magazynów powodują, że czujemy się bezpiecznie. Drugim elementem jest umowa z PGNiG. To daje nam bezpieczeństwo kontraktowe. Nie mamy problemu z dostępnością gazu – powiedział Filip Grzegorczyk, członek zarządu Grupy Azoty podczas OSE 2022 w Gdańsku.

fot. Grupa Azoty

– Grupa Azoty jest największym konsumentem gazu ziemnego. Jesteśmy największym klientem PGNiG. Na chwilę obecną nie diagnozujemy żadnych problemów z dostępnością gazu. To wynika z dwóch elementów. Pierwszym jest kwestia infrastruktury. Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, wysoki poziom wypełnienia magazynów powodują, że czujemy się bezpiecznie. Drugim elementem jest umowa z PGNiG. To daje nam bezpieczeństwo kontraktowe. Nie mamy problemu z dostępnością gazu – powiedział Filip Grzegorczyk, członek zarządu Grupy Azoty.

– Niezależnie od tego, obserwując co się dzieje w okół nas, wszystko każe nam zastanawiać się czy gaz jest tym surowcem, w który Grupa Azoty powinna inwestować. Raczej powinniśmy redukować zużycie w kwestii energetycznych, problem większy będzie z redukcją zużycia w procesach produkcyjnych i technologicznych. Mogę zatem uspokoić naszych klientów i zapewnić, że bezpieczeństwo żywnościowe jest zabezpieczone – dodał podczas OSE 2022.

Mariusz Marszałkowski