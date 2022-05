Grupa Azoty prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku (NA ŻYWO) Chemia

Konferencja prasowa Grupy Azoty. Fot. YouTube/BiznesAlert.pl

Witamy w relacji na żywo z konferencji poświęconej wynikom finansowym Grupy Azoty za I kwartał 2022 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco. Prosimy odświeżać stronę, by widzieć najnowsze wiadomości.

Wyniki Grupy Azoty za I kwartał 2022 roku

– To nie jest tak, że jeśli cena gazu wzrośnie dwukrotnie, to tak samo wzrośnie cena nawozów. Cena gazu ma określony udział w kosztach produkcji, ale opłacalność produkcji nawozów uzależniona jest też od wielu innych czynników – mówi Wadowski.

– Elektrownia Puławy przyczyni się do obniżenia wskaźników emisyjności i poprawy efektywności wytwarzania mediów energetycznych. Inwestycja ta jest opłacalna i generuje dodatnią stopę zwrotu – mówi dalej wiceprezes Wadowski.

– Łączny koszt awarii w Policach to około 25 mln złotych – dodał.

– Mamy zabezpieczone powyżej 80 procent uprawnień do emisji CO2 na 2023 rok, realizujemy nasze zakupy zgodnie z polityką zakupową. Staramy się z istotnym wyprzedzeniem kupować uprawnienia do emisji CO2, by uśredniać wahania na rynku. Szukamy momentów, które pomogą nam ukształtować cenę na niższym poziomie, chociaż ceny pozostają wysokie – powiedział wiceprezes Wadowski.

– Jesteśmy przygotowani na ograniczenie dostaw gazu, umowa z PGNiG jest realizowana na bieżąco, pomimo, że Rosja wstrzymała dostawy gazu w Polski, to żadne perturbacje z tego dla nas nie wynikały – mówi Marek Wadowski.

– Do zabezpieczeń cen gazu staramy się podchodzić jak najbardziej elastycznie z uwagi na to, że sytuacja jest dynamiczna. Nasza polityka jest krótkookresowa, staramy się złagodzić zmienność na rynku. W I kwartale zabezpieczenie cen gazu miało dobry wpływ na wynik EBITDA, ale był to mniejszy wpływ niż w IV kwartale 2022 roku. Jeśli ceny gazu będą spadały, efekt może być negatywny, cały czas monitorujemy sytuację. Na kolejne miesiące ciężko jest przewidywać, jak na razie efekty są pozytywne i mamy nadzieję, że tak pozostanie – mówi wiceprezes Wadowski.

Poniżej znajduje się pełna informacja dotycząca kwestii rosyjskiego akcjonariusza Grupy Azoty – spółki Acron.

– Wszystkie spółki dobrze wykorzystały ten okres, mimo że każda nich borykała się z istotnym wzrostem kosztów surowców – mówi wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski

Informację prasową Grupy Azoty na temat wyników finansowych w pierwszym kwartale 2022 roku można znaleźć tutaj:

Tutaj szczegółowe dane dotyczące inwestycji Azotów w Polimery Police:

Wadowski: Nasza sytuacja finansowa jest na dobrym, stabilnym poziomie. Zadłużenie netto nieco wzrosło, przede wszystkim ze względu na terminy płatności faktur. Pozostaje ono na bezpiecznym poziomie. Realizujemy inwestycje zgodnie z harmonogramem, największą z nich są Polimery Police, prowadzimy trzy duże projekty w Puławach. Mamy też projekt „Zielone Azoty”

– Podsumowując: pierwszy kwartał był pełen wyzwań w obszarze produkcji nawozów, jednak utrzymywaliśmy produkcję na wysokim poziomie, nasze ceny były jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Ważnym zdarzeniem była awaria w Policach, ale nie miało to nic wspólnego z otoczeniem rynkowym – mówi wiceprezes Marek Wadowski.

– Ceny energii elektrycznej wzrosły w związku z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2, rosną też ceny gazu. Widać, że po 24 lutego istotnie wzrosła zmienność na rynku, do tego czasu ceny były wysokie, ale zmienność była niższa. Spółka stara się podchodzić elastycznie do zabezpieczania cen gazu, teraz trudno tworzyć długookresowe strategie. Staramy się patrzeć krótkookresowo ze względu na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu – mówi dalej wiceprezes Wadowski.

– Po wybuchu wojny mieliśmy do czynienia ze wstrzymaniem dostaw gazu z Rosji do Polski. Dzięki temu, że Polska ma zdywersfikowane źródła dostaw, w połączeniu z wysokim poziomem zapasów, nie było negatywnych skutków dla Grupy Azoty. Mamy umowy z PGNiG, który w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Staramy się elastycznie podchodzić do realizacji naszej działalności, zawsze mamy scenariusze awaryjne – mówi wiceprezes Marek Wadowski.

M. Wadowski, @Grupa_Azoty: 20% naszego akcjonariatu należy do Wiaczesława Kantora, na którego zostały nałożone sankcje. Nie powoduje to dla nas perturbacji związanych z dostawą surowców czy sprzedażą produktów pic.twitter.com/wR8BqoJJbs — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 26, 2022

Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty: Sytuację makroekonomiczną w I kwartale warto podzielić na dwa okresy: pierwszy to czas do 24 lutego i agresji Rosji na Ukrainę, i po niej. Do 24 lutego obserwowaliśmy odbudowę gospodarek po kryzysie wywołanym pandemią, przewidywaliśmy stabilne prognozy cenowe, oczekiwaliśmy poprawy w zakresie logistyki. Potem wystąpiły czynniki w otoczeniu, które istotnie zmieniły sytuację, najważniejszym wyzwaniem był wzrost ryzyka widoczny na rynkach, pogłębiły się problemy logistyczne związane z niskim poziomem zapasów u przedsiębiorców.

Materiał o wynikach Grupy Azoty w I kwartale znajduje się poniżej:

Witamy w relacji na żywo z konferencji Grupy Azoty.

