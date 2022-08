Grupa Azoty będzie miała własną farmę fotowoltaiczną Alert

Grupa Azoty ZAK – wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – oddała do użytku instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW wraz z układem wyprowadzenia mocy. Celem inwestycji, wpisującej się w realizowany, strategiczny projekt korporacyjny „Zielone Azoty”, jest optymalizacja zarządzania dobowym bilansem energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii.

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.



Wartość zrealizowanej na własnych aktywach inwestycji to 3,5 mln zł. Instalacja posiada moc 1 MW i została wybudowana na powierzchni łącznej 1 ha. Zgodnie z szacunkami, dzięki uruchomieniu instalacji, dodatkowa produkcja energii w Grupie Azoty ZAK będzie kształtować się na poziomie około 970 MWh rocznie. Jednocześnie szacunkowa redukcja emisji dwutlenku węgla wyniesie około 793 ton rocznie, nastąpi również redukcja emisji pyłów i innych związków powstałych w procesie spalania węgla, w tym tlenków azotu i dwutlenku siarki.

– Zgodnie z realizowaną przez Grupę Azoty nową strategią do 2030 roku, konsekwentnie prowadzimy działania w kierunku osiągnięcia statusu wytwórcy energii zeroemisyjnej. Inwestycje w obszarze OZE chcemy realizować głównie na własnych aktywach, czego potwierdzeniem jest wybudowana instalacja. Dywersyfikacja źródeł energii i zwiększenie udziału „zielonej energii”, to krok w stronę zmniejszenia śladu węglowego w naszych produktach – poinformował Tomasz Hinc prezes Grupy Azoty.

– Budowa instalacji fotowoltaicznej pozwoli nam produkować czystą energię, co jest jednym z kluczowych celów Grupy Azoty ZAK w najbliższych latach. Inwestycje tego typu pokazują, że chcemy być odpowiedzialnym przedsiębiorstwem i dbamy o środowisko. Realizacja zadania wpisuje się również w strategiczny projekt korporacyjny „Zielone Azoty” oraz „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku”– podkreśla Paweł Stańczyk prezes Grupy Azoty ZAK.

Grupa Azoty jest liderem na krajowym rynku

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największy projekt to Polimery Police, realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność surowcową kraju.

Strategia Grupy do 2030 roku

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn to producent nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego. Kędzierzyńskie produkty, takie jak ZAKsan, Salmag, RSM, Oxoviflex i NOXy, znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy oraz świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne.

Grupa Azoty/Jakub Sadowski