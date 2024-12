W sobotę Gruzja w nowy sposób wybierze prezydenta. Kandydatem jest były piłkarz, a Gruzini protestują

Kolegium elektorów, którego większość stanowi partia rządząca Gruzińskie Marzenie (GM), wybierze w sobotę prezydenta Gruzji. Jedynym kandydatem, wysuniętym przez tę partię jest polityk i były piłkarz Micheil Kawelaszwili. Wybór ten wywołał ostrą krytykę ze strony opozycji oraz urzędującej prezydentki.

Po raz pierwszy prezydent Gruzji nie będzie wyłoniony w wyborach bezpośrednich. Zgodnie z przyjętymi w 2017 roku poprawkami do konstytucji, głowę państwa wybierze specjalne kolegium wyborcze, składające się z 300 członków, w tym parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Po wyborach parlamentarnych 26 października władzę objęła partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja ogłosiła, że nie przyjmuje mandatów deputowanych i domaga się rozpisania nowego głosowania w związku z nieprawidłowościami podczas głosowania.

Wybory i protestujący

Wybory odbędą się w budynku parlamentu, pod którym od 28 listopada trwają antyrządowe protesty. Gruzini sprzeciwiają się polityce Gruzińskiego Marzenia, które zawiesiło rozmowy o wstąpieniu kraju do UE do 2028 roku. Demonstracje to oddolna inicjatywa społeczna, odbywają się bez przemówień. Partie opozycyjne podały, że nie organizują tych wystąpień, a ich przedstawiciele nie zabierają tam głosu.

W pierwszych dniach protestów pod parlamentem w Tbilisi policja pacyfikowała wiece przy użyciu armatek wodnych, gazu łzawiącego i pieprzowego. Według MSW było to konieczne w związku z atakami na funkcjonariuszy z wykorzystaniem fajerwerków oraz szklanych butelek.

Obecna prezydent nie chce opuścić urzędu

Prozachodnia prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili, która wspiera demonstrujących, nie uznała wygranej GM i zaapelowała o powtórzenie wyborów parlamentarnych. Zapowiedziała, że nie opuści urzędu i nie uzna wyboru nowego prezydenta.

Gruzińska służba bezpieczeństwa ogłosiła we wtorek, że „siły niszczycielskie” zamierzają ingerować w wybory prezydenckie. Służby przewidują zaostrzenie protestów w weekend, co ich zdaniem może doprowadzić do ofiar śmiertelnych. Rząd twierdzi, że za tymi planami stoją siły zewnętrzne przygotowujące „kolorową rewolucję”.

Rząd może przygotowywać się do długiej konfrontacji z protestującymi

Opozycja zakłada, że rząd przygotowuje się do długiej konfrontacji z protestującymi. Ma to wynikać z jego najnowszej inicjatywy dotyczącej zmian w ustawie o policji. Obejmują one m.in. zakaz noszenia masek i zakrywania twarzy podczas demonstracji oraz rozszerzenie uprawnień MSW, dzięki czemu resort będzie mógł określić warunki przyjmowania do policji bez konkursu.

Piłkarz na prezydenta

53-letni Kawelaszwili to polityk związany z GM oraz były członek gruzińskiej reprezentacji w piłce nożnej i były zawodnik klubów krajowych i zagranicznych. Był napastnikiem w Premier League, grając w składzie Manchesteru City. Występował też w kilku klubach Swiss Super League.

Jego kandydaturę ogłosił honorowy przewodniczący Gruzińskiego Marzenia, oligarcha Bidzina Iwaniszwili, powszechnie uważany za najważniejszą postać w kraju.

Kawelaszwili jest jednym z liderów ruchu Siła Narodu, który oficjalnie odłączył się od GM. W październikowych wyborach parlamentarnych startował z listy rządzącego ugrupowania. W przemówieniu wygłoszonym z okazji przyjęcia nominacji Kawelaszwili zobowiązał się do zjednoczenia Gruzji, oskarżając jednocześnie ustępującą prezydentkę o „obrazę i ignorowanie” praw konstytucyjnych.

Krytycy zarzucają kandydatowi, że nie ma wyższego wykształcenia. Przedstawiciel partii władzy Mamuka Mdinaradze odniósł się do tego argumentu, mówiąc, że „by kochać ojczyznę, być oddanym i rozumieć podstawowe kompetencje, nie potrzebny jest dyplom, Micheil Kawelaszwili nawet bez dyplomu jest bardziej wykształcony od innych!”.

Na 29 grudnia zaplanowana jest inauguracja nowego szefa państwa.

Biznes Alert / PAP