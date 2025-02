Bankowa linia gwarancyjna do 125 milionów euro na farmy wiatrowe Polenergii

Konsorcjum banków Pekao i BNP Paribas przyznało Polenergii linię gwarancyjną do 125 mln euro na potrzeby budowy farm wiatrowych – poinformowało w środę Pekao SA. Firma uzyskała też od konsorcjum kredyt odnawialny do 300 milionów złotych.

Bank Pekao, w konsorcjum z BNP Paribas, przyznał Polenergii linię gwarancyjną z limitem do 125 milionów euro na potrzeby budowy farm wiatrowych. Banki mają w finansowaniu po 50 procent udziałów – podał Pekao. To samo konsorcjum podpisało z Polenergią umowę kredytu odnawialnego do kwoty 300 milionów złotych, z czego 150 milionów złotych przypada na Pekao. Środki z kredytu mają trafić na spłatę zadłużenia i bieżącą działalność.

Przedstawiciele Pekao poinformowali, że umowa dotycząca linii gwarancyjnej z limitem do 125 milionów euro przewiduje, iż udzielane na jej podstawie gwarancje mogą zabezpieczać zobowiązania inwestora związane z finansowaniem morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 oraz Bałtyk 3. Gwarancje bankowe będą mogły zostać wystawione na okres do 31 marca 2029 roku. Następnie, na warunkach określonych w umowie dot. linii gwarancyjnej, ich okres ważności będzie mógł zostać przedłużony do 31 marca 2030 rok. Okres dostępności limitu wynikającego z umowy wygasa 31 sierpnia 2025 roku.

Największy proejkt na Bałtyku

Polenergia i norweski koncern energetyczny Equinor, które wspólnie realizują projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, otrzymały komplet morskich i lądowych pozwoleń na budowę. Morskie farmy wiatrowe Bałtyk to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii. Przewiduje instalację na morzu 100 turbin wiatrowych i 2 morskich stacji elektroenergetycznych, ułożenie kabli eksportowych i wewnętrznych oraz instalacji 2 stacji lądowych wraz z infrastrukturą.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 roku, jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 miliardów złotych aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Pekao obsługuje 7 milionów klientów. Według informacji banku, obsługuje on co drugą korporację w Polsce. Od 1998 roku Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (m.in. MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed).

Biznes Alert / PAP