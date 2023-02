Hakerzy polują na ofiary podszywając się pod spółki. Oto jak się bronić Alert

Kryzys energetyczny to czas, w którym uaktywniają się kolejni oszuści, próbujący wyłudzać pieniądze przez internet. Tauron pokazuje jak bronić się przed phishingiem, czyli metodą oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji.

fot. Pixabay

Tauron podaje, że już ponad 200 tysięcy osób odwiedziło już jego witrynę kampanii antyphisingowej z darmowym e-bookiem. Eksperci TAURONA radzą jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

Bezpłatny poradnik można pobrać ze strony tauron.pl/bezpieczeństwo. Phishing znajduje się na szczycie rankingu najgroźniejszych oszustw internetowych. Eksperci wskazują, że ponad 90 procent ataków hakerskich zaczyna się właśnie od phishingu.

– Tylko w ubiegłym roku nasi klienci skorzystali ponad 4 miliony razy z samoobsługowych formularzy online, tym samym bezpiecznie i sprawnie załatwiając sprawy związane z energią elektryczną. Chcemy pozostać krajowym liderem proklienckich rozwiązań obsługowych i dlatego sukcesywnie rozwijamy bezpieczne, cyfrowe kanały kontaktu z naszymi klientami – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

W najnowszej edycji Tauron pokazuje jak bronić się przed różnymi metodami oszustw interntowych, w tym przed phishingiem, czyli coraz popularniejszą metodą oszustwa. Polega ona na tym, że przestępcy podszywają się pod znane instytucje, firmy energetyczne lub banki w celu wyłudzenia danych wrażliwych, a w konsekwencji także pieniędzy – czytamy w komunikacie.

Chcąc uniknąć phishignu, należy zacząć od aktualizacji oprogramowania, z którego korzystamy, w tym przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego i programu antywirusowego. Dzięki temu duża część ataków zostanie udaremniona automatycznie. Gdy jednak otrzymamy wiadomości phishingowe warto wiedzieć, jak je rozpoznawać.

Eksperci Taurona wyróżniają pięć cech, które wskazują na to, że się ma do czynienia z phishingiem, są wśród nich – natarczywe nakłanianie do działania, nieznany nadawca, błędy językowe, bezosobowe powitanie czy wreszcie zmieniony adres strony np. firmy energetycznej.

Jak rozpoznać fałszywe maile i nie paść ofiarą oszustów? Jak stworzyć silne hasło? Jak zadbać o bezpieczne połączenie z Wi-Fi? Jak zwiększyć bezpieczeństwo komputera? Tego wszystkiego można dowiedzieć się w nowej edycji kampanii edukacyjnej Taurona, której towarzyszy cykl artykułów związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu oraz rozpoznawaniem metod działania przestępców w sieci dostępny na platformie lepiej.tauron.pl.

Końcówka 2022 roku odznaczyła się wzmożoną aktywnością oszustów w internecie. Podszywali się oni między innymi pod Polską Grupę Górniczą, stworzyli stronę z logiem firmy i próbowali wyłudzać pieniądze pod pretekstem sprzedaży węgla.

Tauron/Jędrzej Stachura