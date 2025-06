Happy Friends Week w Energylandii.

Tańsze bilety dla ciebie i twoich bliskich!

Są takie chwile, które najlepiej smakują w większym gronie. Dlatego Energylandia – Park Rollercoasterów nr 1 w Europie – wystartowała z promocją, która idealnie wpisuje się

w letni klimat wspólnej zabawy. Tylko do 10 czerwca, bilety do Parku można kupić już od 99 zł przy zakupie minimum pięciu sztuk! To doskonała okazja, by zebrać paczkę przyjaciół i przeżyć dzień pełen emocji w największym Parku Rozrywki w Polsce.

Dwa parki, jeden bilet! Czas na grupową przygodę

Nie trzeba wiele, by zorganizować wyjazd, który zostanie w pamięci na długie lata. Pięć osób na pokładzie, bilety w specjalnej, obniżonej cenie i ponad 130 atrakcji, które gwarantują niezapomniane przeżycia. Czy to brzmi jak przepis na letni dzień, który ma w sobie wszystko, co najlepsze? Oczywiście! Tym bardziej, że promocja obejmuje zarówno sezon niski, jak

i wysoki, a wejściówki będą ważne już od 11 czerwca do 26 października 2025 roku. Wybór terminu? Należy do Was.

Kupując bilet, zyskujecie dostęp do aż dwóch Parków, czyli spektakularnej części z 20 rollercoasterami i siedmioma strefami tematycznymi, a także świata wodnego, czyli uwielbianego Water Parku, który kusi podgrzewanymi basenami, zjeżdżalniami

i tropikalną strefą relaksu. A jeśli w tej większej ekipie znajdą się też młodsi uczestnicy, to nie należy się martwić. Dla dzieci już od 2. roku życia przygotowano aż 28 atrakcji.

W końcu mówimy o miejscu, w którym każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie.

Nie zwlekaj! Sweet Valley i adrenalina w pakiecie

To także idealny moment, by odkryć nowości z tego, jak i ubiegłego sezonu. Wśród nich króluje Sweet Valley, czyli kolorowa strefa inspirowana światem słodyczy, w której nawet najbardziej zapracowany dorosły przypomni sobie dziecięce marzenia. A jeśli wolicie szybsze tempo – Zadra Made in Małopolska, Pepsi Hyperion, czy Abyssus tylko czekają, by sprawdzić Waszą odwagę.

Oferta obowiązuje tylko do 10 czerwca. Bilety kupicie wyłącznie online na ticket.energylandia.pl! Nie przegapcie okazji na wspólne przeżycia, bo w najlepszym Parku Rozrywki w Polsce wszystko smakuje lepiej, gdy dzielisz emocje z przyjaciółmi i bliskimi!