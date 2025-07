Globalne indeksy akcji biją historyczne rekordy — od Wall Street po Warszawę. Jednocześnie na horyzoncie znów widać widmo wojny handlowej, bo Donald Trump zapowiada nowe, wysokie cła.

Mimo sygnałów spowolnienia gospodarki światowej inwestorzy na całym świecie mieli w ostatnich dniach powody do euforii. Główne indeksy giełdowe w USA, Europie i Azji osiągnęły swoje najwyższe w historii poziomy. Na liście rekordzistów znalazły się między innymi Wall Street, londyński FTSE 100, niemiecki DAX, a także warszawski WIG.

Euforia napędzana niższymi stopami

Wielu analityków zwraca uwagę, że za optymizm inwestorów odpowiadają przede wszystkim obniżki stóp procentowych. W strefie euro, Szwajcarii, a także w Polsce koszty pieniądza spadają, a rynek kontraktów terminowych na stopy Fed sygnalizuje możliwe cięcie również w USA już we wrześniu. Niższe stopy to tańszy kredyt dla firm, wyższe dywidendy i przenoszenie kapitału z obligacji do akcji.

W czwartek indeks S&P 500 zamknął sesję na rekordowym poziomie 6280,46 pkt, zyskując 0,27 proc., a w trakcie dnia osiągnął aż 6290 pkt. Nasdaq Composite — zdominowany przez spółki technologiczne — zamknął notowania na poziomie 20630,67 pkt. Świetnie radzi sobie producent chipów Nvidia, którego kapitalizacja przekroczyła już 4 biliony dolarów — jeszcze na koniec 2024 r. firma była wyceniana na 3,4 bln dolarów.

Rekordowy wynik padł też na giełdzie w Londynie. Indeks FTSE 100 w czwartek wzrósł do 8979 pkt, a w piątek poprawił ten rekord do 8983,50 pkt, choć później nastąpiła realizacja zysków. Wśród liderów wzrostu znalazł się Fresnillo (kopalnie złota i srebra, +141 proc. w 2024 r.) i zbrojeniowy gigant BAE Systems (+64 proc. od początku roku).

DAX i WIG na historycznych szczytach

Giełda we Frankfurcie odnotowała nowy rekord DAX: 24 635 pkt. To imponujący skok, biorąc pod uwagę, że granicę 20 tys. pkt indeks przebił po raz pierwszy dopiero w grudniu ubiegłego roku. Wśród spółek na niemieckiej giełdzie wyróżnia się Rheinmetall, którego akcje od początku roku zyskały 195 proc. — to efekt rosnącego popytu na zbrojenia w Europie.

Historyczne maksima zanotowały także rynki w Singapurze, Korei Południowej, Austrii, Włoszech i Rumunii. Rekordowy Straits Times w Singapurze potwierdza, że globalny kapitał szuka okazji nie tylko w USA i Europie Zachodniej.

Świetnie radzi sobie także warszawska giełda. Indeks WIG po raz kolejny poprawił rekord i osiągnął poziom 106 724,17 pkt. Duży wpływ na ten wynik miały wzrosty Tauronu (+129 proc. od początku roku), Asseco Poland (+120 proc.) i Orlenu, którego kapitalizacja przekroczyła 100 mld zł.

Cła Trumpa mogą zatrzymać rajd

Sielanka inwestorów może jednak nie potrwać długo. W piątek na rynkach pojawiła się korekta — indeksy spadły o 1-2 proc. To efekt powrotu groźby wojny handlowej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że od 1 sierpnia nałoży 35-procentowe cła na import z Kanady, największego partnera handlowego USA. Jednocześnie nie wykluczył podwyżki opłat celnych na towary z innych krajów: zamiast obecnych 10 proc. mogą sięgnąć nawet 20 proc.

Według NBC News, Trump wysłał w ostatnich dniach prawie dwadzieścia listów do światowych liderów z informacją o planowanych taryfach. Kanadyjski premier Mark Carney zapewnił, że Ottawa będzie bronić swoich firm i miejsc pracy. USA i Kanada wciąż prowadzą rozmowy z nadzieją na kompromis przed 21 lipca.

Groźby celne nie ominęły też Brazylii, Japonii, Korei Południowej czy RPA. Najwyższe stawki (do 50 proc.) mogą objąć m.in. towary z Brazylii, co zdaniem komentatorów ma być odwetem za działania byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Niepewność rośnie

Na razie obniżki stóp i rekordowe wyniki firm — zwłaszcza z branży AI — wciąż napędzają giełdowy optymizm. Jednak perspektywa nowej wojny celnej przypomina inwestorom, że nawet w czasie hossy globalna polityka może w jednej chwili zmienić nastroje.

