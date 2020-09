Hitachi ABB Power Grids wybuduje stacje elektroenergetyczne dla lądowych farm wiatrowych Alert

Fot. Johan Bros / Pexels.com

Hitachi ABB Power Grids została wybrana przez EDF Renewables do budowy czterech stacji elektroenergetycznych do przyłączenia trzech nowych farm wiatrowych w pobliżu Ustki, Parnowa i Górzycy.

Hitachi ABB Power Grids otrzymała zamówienia od francuskiego koncernu EDF Renewables, globalnego lidera w sektorze energii odnawialnej, na dostawę trzech stacji elektroenergetycznych (110/20 kV) dla trzech nowych elektrowni wiatrowych na północy i zachodzie Polski: w okolicach Ustki (o mocy 28,6 MW), Parnowa (o mocy 15,4 MW) i Górzycy (24 MW). Oprócz stacji, które stanowić będą kluczowe elementy farm, Hitachi ABB Power Grids stworzy także rozdzielnię sieciową 110 kV w Parnowie, z której korzystać będzie docelowy dystrybutor energii.

– Udało nam się zoptymalizować pierwotny projekt, aby obniżyć koszty jego realizacji, przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności – wyjaśnia Hubert Krukowski, dyrektor marketingu i sprzedaży oraz wiceprezes zarządu Hitachi ABB Power Grids w Polsce.

Główne punkty odbioru 110/20kV stanowią „mózg” farm wiatrowych – to one odpowiadają za odbiór wygenerowanej energii, jej przekształcenie do poziomu sieciowego i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej. Wszystkie stacje zostaną wyposażone m.in. w aparaturę wysokiego napięcia, wyłączniki, przekładniki i ograniczniki oraz zabezpieczenia produkcji Hitachi ABB Power Grids.

Trzy nowe inwestycje koncernu EDF mają zostać oddane do użytku w 2021 roku.

Hitachi ABB Power Grids/Bartłomiej Sawicki