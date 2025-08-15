Najważniejsze informacje dla biznesu

HREIT: nadzorca spółki wprowadził sąd w błąd. Prokuratura bada sprawę

Autor: Wojciech Surmacz15 sierpnia, 2025, 14:14

Okoliczności wskazane w zawiadomieniu są obecnie analizowane w ramach czynności sprawdzających - czytamy w komunikacie Sekretariatu Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy tymczasowy nadzorca sądowy wprowadził sąd w błąd, przejmując kontrolę nad majątkiem HREIT S.A. Zarzuty stawiane przez spółkę są poważne, a stawką wielkie pieniądze i reputacja Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że 6 sierpnia 2025 r. wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tymczasowego nadzorcę sądowego powołanego do postępowania restrukturyzacyjnego spółki HREIT S.A.

“Okoliczności wskazane w zawiadomieniu są obecnie analizowane w ramach czynności sprawdzających. Po dokonaniu stosownych ustaleń prokurator referent sprawy podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego wszczęcia postępowania przygotowawczego” – czytamy w komunikacie Sekretariatu Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

“Wprowadził sąd w błąd”

Zawiadomienie złożyła spółka HREIT S.A. oraz prezes zarządu – Michał Sapota. Z treści dokumentu wynika, że chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa przez Marcina Kubiczka, Tymczasowego Nadzorcę Sądowego w toczącym się postępowaniu o ogłoszenie upadłości ww. spółki.

Według zawiadamiających, wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Hreit (sygn. akt WA 1 M/GU/114/2025), nadzorca miał składać wnioski i pisma, zawierające nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące zasadności zmiany zabezpieczenia majątku HREIT S.A. w restrukturyzacji.

Skutkiem tych działań miało być wydanie przez sąd postanowienia o ustanowieniu zarządcy przymusowego powiązanego z Kubiczkiem, czyli spółce Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring

Według zawiadomienia, całość służyła przejęciu kontroli nad majątkiem HREIT S.A. i jej spółek zależnych przez osoby i podmioty powiązane z nim, co doprowadziło do “niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki w wyniku wprowadzenia sądu w błąd”.

Największy skandal

Zawiadomienie HREIT wpisuje się w szerszy kontekst głośnych kontrowersji wokół działań licencjonowanego nadzorcy Marcina Kubiczka w postępowaniach restrukturyzacyjnych ponad 60 różnych spółek.

Jak ujawnił niedawno Biznes Alert w sprawie BDC Development z Grupy HRE Investments decyzje sądowe zapadały w niewiarygodnym tempie, a kluczowe stanowiska obejmowały osoby powiązane z Marcinem Kubiczkiem. Wszystko działo się w tym samym sądzie – Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Zarówno HREIT, jaki i BDC Development to spółki z grupy Grupy HRE Investments, o której słyszał każdy Polak. Chodzi o największy w historii polskiej deweloperki skandal, związany z zaginięciem środków finansowych inwestorów i zwykłych klientów. Spółki z grupy HRE pozyskiwały miliardy złotych, oferując w zamian wysokie zyski lub mieszkania.

