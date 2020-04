Huawei zapewnia, że Pekin zareaguje na kolejne sankcje USA Alert

Jeden z dyrektorów Huawei Eric Xu powiedział, że Pekin może rozważyć zastosowanie środków zaradczych, gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się nałożyć kolejnych sankcje na chińskiego giganta.

Sieć 5G Huawei

W rozmowie z dziennikarzami na temat publikacji raportu rocznego Huawei we wtorek Eric Xu, powiedział, że spodziewa się, że państwo chińskie zareaguje, jeśli zostaną wprowadzone dalsze amerykańskie sankcje. Uznał on, że wyraźny spadek dochodów firmy był spowodowany przede wszystkim zakazem handlu z Huawei dla amerykańskich firm, co zarządził prezydent USA Donald Trump. Amerykanie z kolei przekonują, że rząd w Pekinie wykorzystuje sieć 5G Huawei do szpiegostwa i kradzieży danych osobowych.

Xu dodał, że w związku z epidemią koronawirusa w Europie, na pewno dojdzie do opóźnień we wdrażaniu sieci 5G. Zauważył on jednak, że po opanowaniu epidemii, w Chinach wdrażanie 5G ponownie przyspieszyło.

W zawoalowanym apelu do Europy o przyspieszenie przyszłych inwestycji w infrastrukturę sieci 5G po opanowaniu wybuchu COVID-19, Xu powiedział, że Chiny przyspieszyły plany rozmieszczenia sieci 5G od czasu opanowania pandemii w ostatnich tygodniach.

Euractiv.com/Michał Perzyński