Huawei odpowiada na doniesienia o inwigilacji w Chinach

Fot. www.huawei.com

Huawei odpowiada na informacje mediów o tym, jakoby wspierał inwigilację mniejszości ujgurskiej w Chinach. – Huawei sprzeciwia się wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w tym wykorzystywaniu technologii do dyskryminacji na tle etnicznym – przekonuje.

Dostarczamy rozwiązania informacyjno-komunikacyjne (ICT) do użytku ogólnego, bazujące na uznanych standardach branżowych. Nie opracowujemy ani nie sprzedajemy systemów identyfikujących ludzi na podstawie przynależności etnicznej i nie zgadzamy się na wykorzystywanie naszych technologii do dyskryminowania lub gnębienia członków jakiejkolwiek społeczności – czytamy w oświadczeniu przekazanym redakcji BiznesAlert.pl w odpowiedzi na rewelacje The Washington Post cytowane przez nasz portal. – Technologie, o których mowa w artykule, są nowe i ciągle ewoluują. Dlatego tworzenie systemu etyki oraz metod zarządzania tą kształtującą się dopiero dziedziną musi być procesem świadomym, ciągłym i opartym na współpracy. Bardzo poważnie traktujemy zarzuty zawarte w artykule The Washington Post i badamy poruszone w nim kwestie. W międzyczasie będziemy pracować nad dalszą optymalizacją naszych wewnętrznych systemów zarządzania, by mieć pewność, że nadążają za tempem rozwoju technologicznego.

– Wierzymy, że technologia powinna służyć dobru. Huawei jako członek paktu United Nations Global Compact oraz koalicji Responsible Business Alliance zawsze opowiada się za uczciwym i niedyskryminującym stosowaniem technologii. Szanujemy prawo każdego kraju i regionu, w którym działamy, i dbamy o naszych klientów, partnerów oraz wszystkie osoby, które korzystają z naszej technologii lub znajdują się pod jej wpływem. Nie wspieraliśmy i nigdy nie będziemy wspierać wykorzystywania technologii do dyskryminowania jakichkolwiek mniejszości – zapewniają.

Dokumenty opisane przez Washington Post sugerują, że Huawei brało udział w przygotowaniu systemu identyfikacji twarzy pozwalającego ustalić pochodzenie etniczne obywatela Chin. Takie rozwiązanie miałoby pomóc identyfikować Ujgurów, którzy są prześladowani przez władze komunistyczne Państwa Środka.

Huawei/Wojciech Jakóbik