Huawei chce się zmienić, ale trafia na ścianę w postaci sankcji amerykańskich

Huawei, chiński producent elektroniki, chce zaktualizować biznesplan w związku ze słabszymi wynikami sprzedaży. Nie pomogą mu w tym sankcje amerykańskie ogłoszone w ubiegłym tygodniu.

W 2021 roku przychody Huawei spadły o prawie 30 procent, a teraz jego założyciel Ren Zhengfei poinformował pracowników, że firma walczy o przetrwanie. Remedium ma być aktualizacja strategii, według której chiński kolos dokona transformacji z producenta nowoczesnych telefonów w dostawcę technologii i usług na potrzeby różnych branż, od motoryzacji po agrobiznes.

Przeszkodą dla Chińczyków mogą okazać się sankcje amerykańskie, które prezydent USA Joe Biden ogłosił w pierwszej połowie października. Mają one ograniczyć zdolność Chin zarówno do zakupu, jak i produkcji niektórych wysokiej klasy chipów, co wiąże się również z trudniejszym pozyskiwaniem technologii i wiedzy.

W tym miesiącu Financial Times poinformował, że Huawei myśli o wznowieniu produkcji telefonów 5G przy użyciu mniej zaawansowanych chipów.

