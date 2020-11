Włochy obierają twardy kurs wobec Huawei Alert

Włochy uniemożliwiły firmie telekomunikacyjnej Fastweb podpisanie umowy z Huawei na dostawę sprzętu do sieci 5G. Oznacza to, że Rzym przyjmuje twardsze stanowisko wobec chińskiego koncernu.

Huawei we Włoszech

Podczas wizyty we Włoszech we wrześniu sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że sprzęt od Huawei stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Włoch. Huawei zdecydowanie odrzuca te zarzuty, a jego włoska jednostka stwierdziła, że ​​jest gotowa poddać się jakiejkolwiek kontroli, aby wykazać, że jego technologia jest bezpieczna.

Niektórzy sojusznicy USA, na przykład Wielka Brytania, ogłosili zakazy używania sprzętu Huawei w przyszłej infrastrukturze telekomunikacyjnej, Włochy jak dotąd nie szły w tym kierunku. Jednak źródła rządowe i branżowe twierdzą, że Rzym de facto przyjmuje bardziej zdecydowaną proamerykańską postawę w przypadku ofert 5G. Włochy wywołały problemy w Waszyngtonie w zeszłym roku, kiedy jako pierwsza duża zachodnia gospodarka dołączyła do chińskiego międzynarodowego projektu infrastrukturalnego, Inicjatywy Pasa i Szlaku. Powiązanie to przyniosło jak dotąd jedynie nieznaczne korzyści ekonomiczne, a rząd ostatnio zdecydował się na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące chińskich dostawców 5G, co zmusza firmy do większej ostrożności w kontaktach z Huawei.

EurActiv/Michał Perzyński