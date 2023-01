Polska z pomocą Komisji otworzy hub energetyczny na pomoc Ukrainie Alert

Polacy są w awangardzie pomocy Ukrainie zaatakowanej przez Rosję. Nie inaczej jest w sektorze energetycznym. Pomoc ma zostać usprawniona przez hub energetyczny tworzony z Komisją Europejską w Komorowie.

Flagi Polski i Ukrainy. Źródło: Freepik

– Powstanie nowego unijnego hubu energetycznego w Polsce, finansowanego w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji w Paryżu „Standing with the Ukrainian People” 13 grudnia 2022 roku. Hub ma ułatwić transport i magazynowanie darowizn od stron trzecich oraz pomóc w ich dostarczaniu na Ukrainę. Odbywa się to we współpracy z partnerami z G7 i może znacznie zwiększyć dostawy pomocy nadzwyczajnej dla Ukrainy – informuje Komisja Europejska.

Ukraina potrzebuje między innymi dostaw sprzętu pozwalającego usuwać zniszczenia w sektorze energetycznym wywołane przez ataki rosyjskie. Polacy pośredniczą i sami dostarczają generatory, części zamienne oraz tym podobne sprzęty potrzebne Ukraińcom. Obiekt w Komorowie zostanie otwarty z udziałem minister klimatu Anny Moskwy, unijnego komisarza do spraw zarządzania kryzysowego Janeza Lenarcica, premiera Mateusza Morawieckiego, ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza oraz prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik