Ukraińska energetyka jest na krawędzi, ale pomoże jej hub w polskim Komorowie Alert

Ukraina ma coraz większe trudności z utrzymaniem dostaw energii w czasie inwazji rosyjskiej. Hub energetyczny w Polsce ma jej pomóc.

Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie. Fot. Kancelaria Premiera.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński poinformował o trudnej sytuacji w sektorze energetycznym sześciu regionów kraju, w tym obwodów lwowskiego i odeskiego. Kijów musiał wprowadzić ograniczenia dostaw energii w prawie całym kraju, ale zniszczenia sprawiają czasami wyłączenia niekontrolowane. Kolejne ataki rakietowe i z użyciem dronów rosyjskich niszczą infrastrukturę energetyczną, którą odbudowuje operator Ukrenergo, ale potrzebuje w tym celu sprzętu po 13 atakach rakietowych i 15 atakach dronami zanotowanymi tylko jednego dnia, 26 stycznia.

Hub energetyczny otwarty w polskim Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej 26 stycznia z udziałem władz polskich oraz Komisji Europejskiej ma służyć magazynowaniu pomocy Ukrainie, w tym tej najbardziej potrzebnej w dobie niedoborów energii, jak generatory i inne urządzenia pozwalające przetrwać zimę.

Komisja Europejska przypomina, że powstanie nowego unijnego hubu energetycznego w Polsce, finansowanego w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności zapowiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen podczas konferencji w Paryżu „Standing with the Ukrainian People” 13 grudnia 2022 roku. Hub ma ułatwić transport i magazynowanie darowizn od stron trzecich oraz pomóc w ich dostarczaniu na Ukrainę. Odbywa się to we współpracy z partnerami z G7 i może znacznie zwiększyć dostawy pomocy nadzwyczajnej dla Ukrainy.

– Tylko razem, solidarni z Ukrainą, możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać ten straszny czas. Rosja ma potężne zasoby. Dlatego musimy wspólnie z Unią Europejską, USA z całym wolnym światem, musimy dopomóc Ukrainie, aby przetrwała – mówił premier RP Mateusz Morawiecki na uroczystościach w Komorowie.

Kancelaria Prezydenta Ukrainy/Ukrnergo/Kancelaria Premiera RP/Wojciech Jakóbik