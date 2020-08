Rywal Tesli na wodór wyjedzie na ulice w 2022 roku Alert

Hyperion XP-1. Materiały promocyjne

Firma Hyperion z Kalifornii przedstawiła prototyp samochodu Hyperion XP-1 zasilanego wodorem.

Samochód jest zasilany ogniwami paliwowymi przetwarzającymi wodór w energię. Producenci chwalą się, że jego zasięg wynosi 1600 km, a prędkość maksymalna – ponad 355 km/h i przyspieszenie do stu kilometrów na godzinę w 2,2 sekundy. To wyzwanie dla Tesli, samochodu elektrycznego Elona Muska. Jej najszybszy model osiąga prędkość maksymalną 250 km/h i przyspiesza do setki w 2,4 sekundy. Jego zasięg to 572 km.

Hyperion ma być produkowany w USA od 2022 roku.

Hyperion/Wojciech Jakóbik