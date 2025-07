Pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł znaczące zmiany na polskim rynku samochodów używanych, które mogą zaskakiwać nawet doświadczonych obserwatorów branży motoryzacyjnej. Huśtawka cenowa między lutym a marcem pokazała, jak dynamicznie może zmieniać się sytuacja w zaledwie kilka tygodni. Właściciele aut oraz potencjalni kupujący muszą obecnie podejmować decyzje w oparciu o nowe realia rynkowe, które różnią się od dotychczasowych schematów. Analiza najnowszych danych pozwala wskazać optymalne momenty na zakup oraz sprzedaż pojazdu w obecnych warunkach.

Marcowa niespodzianka cenowa. Czy to nowy trend?

Ceny samochodów używanych w pierwszym kwartale 2025 roku przeszły przez spektakularną transformację, która zaskoczyła większość analityków rynku motoryzacyjnego. Mediana cen spadła ze styczniowych 34,9 tysięcy złotych do lutowych 33,9 tysięcy złotych, by następnie skoczyć w marcu do poziomu 40,6 tysięcy złotych. Ten drastyczny wzrost o niemal 7 tysięcy złotych w ciągu zaledwie miesiąca nie oznacza jednak nagłego zdrożenia wszystkich pojazdów na rynku wtórnym. Główną przyczyną tej zmiany jest rosnąca podaż kilkuletnich, droższych samochodów powracających z leasingu oraz pierwsza szczegółowa analiza rzeczywistych transakcji zamiast samych ofert sprzedaży. Import samochodów używanych osiągnął w styczniu najwyższy poziom od 2020 roku, z dodatnim saldem wynoszącym 69 tysięcy pojazdów, co znacząco zwiększyło dostępność starszych modeli na polskim rynku.

Równocześnie obserwujemy kurczenie się segmentu tanich aut do 20 tysięcy złotych, który skurczył się o 1,6 punktu procentowego w ciągu roku. Kierowcy coraz częściej decydują się na nowsze modele w przedziale 50-100 tysięcy złotych, zamiast starszych i tańszych opcji. Ta zmiana w preferencjach zakupowych ma bezpośredni wpływ na średnie ceny transakcyjne, co sprawia, że rynek wydaje się droższy, niż jest w rzeczywistości. Właściciele pojazdów rozważający sprzedaż powinni sprawdzić aktualną wartość swojego auta. Warto również oszacować koszty związane z ubezpieczeniem nowego pojazdu. Możesz to szybko zrobić, korzystając z narzędzia, jakim jest OC AC kalkulator online, dzięki któremu błyskawicznie obliczysz składkę ubezpieczenia.

Kiedy sprzedawać? Analiza najlepszych momentów

Czas sprzedaży samochodów uległ znaczącemu skróceniu w pierwszym kwartale 2025 roku, co stanowi dobrą wiadomość dla wszystkich właścicieli aut używanych. Wskaźnik Market Days Supply spadł z 81 do 63 dni, oznaczając że samochody znikają z ofert szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dealerzy profesjonalni mają przewagę nad sprzedawcami indywidualnymi w zakresie szybkości rotacji zapasów, ale wszyscy odnotowują przyspieszenie sprzedaży.

Właściciele SUV-ów znajdują się w szczególnie korzystnej sytuacji, gdyż ten segment może dogonić popularność hatchbacków, które tradycyjnie dominowały na rynku wtórnym. Samochody z napędem hybrydowym zyskują na wartości ze względu na rosnące zainteresowanie paliwami alternatywnymi kosztem diesli.

Najlepszym momentem na sprzedaż są pierwsze miesiące wiosny, kiedy popyt na samochody używane tradycyjnie wzrasta po zimowej przerwie. Właściciele diesli powinni rozważyć sprzedaż przed wprowadzeniem planowanych “widełek podatkowych” dla samochodów spalinowych starszych niż 10 lat. Umocnienie złotego względem euro poprawia opłacalność sprowadzania młodszych aut z zachodu, co może wpłynąć na konkurencyjność starszych pojazdów krajowych.

Samochody elektryczne tracą na wartości szybciej niż przewidywano – w Polsce wartości elektryków spadły o około 12 punktów procentowych od stycznia 2023 roku, co czyni je mniej atrakcyjnym elementem portfela dla inwestorów.

Strategie zakupowe dla mądrych kupujących

Kupujący zyskują przewagę negocjacyjną po raz pierwszy od pandemii, ale tylko w przypadku starszych samochodów o niższej wartości rynkowej. Młodsze pojazdy po leasingu nadal utrzymują wysokie ceny ze względu na rosnący popyt oraz ograniczoną podaż nowych samochodów w salonach. Luty okazał się najtańszym miesiącem pierwszego kwartału 2025 roku, co potwierdza stare powiedzenie o zimowych promocjach na rynku wtórnym.

Kierowcy poszukujący okazji powinni skupić się na pojazdach benzynowych, które stanowią 53,8 procent wszystkich ofert i często oferują lepszy stosunek jakości do ceny niż diesle. Import z Niemiec, Francji i Belgii pozostaje głównym źródłem używanych samochodów, ale wymaga dokładnej weryfikacji historii pojazdu ze względu na możliwe uszkodzenia oraz cofnięte liczniki.

Nabywcy powinni unikać pośpiechu przy zakupie elektryków, których ceny spadają systematycznie we wszystkich krajach europejskich oprócz Wielkiej Brytanii. Hybrydy plug-in odnotowały spektakularny wzrost sprzedaży o 53 procent, co może świadczyć o ich rosnącej atrakcyjności jako kompromisu między tradycyjnym napędem a elektromobilnością. Regionalne różnice cenowe pozostają znaczące – najdroższe samochody sprzedaje się na Mazowszu (39,9 tysięcy złotych), najtańsze w woj. warmińsko-mazurskim (26,5 tysięcy złotych), co daje rozpiętość przekraczającą 13 tysięcy złotych. Kupujący z mniejszych miast mogą znaleźć lepsze okazje w swoich regionach niż w stolicy.

Prognozy na pozostałą część roku

Eksperci przewidują powrót median cen do poziomu 38-39 tysięcy złotych w kolejnych miesiącach, co oznacza korektę marcowego skoku cenowego. Rynek przechodzi fazę normalizacji po zawirowaniach pandemicznych, ale stabilizacja może być tylko chwilowa ze względu na nadchodzące regulacje emisyjne. Wprowadzenie nowych norm CSRD oraz wycofywanie z flot kolejnych wolumenów dwu- i trzyletnich samochodów może wpłynąć na dostępność młodych używanych pojazdów.

Długoterminowe prognozy wskazują na utrzymanie wysokiego popytu na samochody używane przez kolejne 2-3 lata ze względu na nadrabianie zaległości z lat 2020-2022. Kierowcy, którzy wstrzymywali się z wymianą aut podczas pandemii, teraz aktywnie poszukują nowych pojazdów, co podtrzymuje wysokie ceny na rynku wtórnym.

Rozwój infrastruktury ładowania oraz spadające ceny akumulatorów mogą w przyszłości poprawić atrakcyjność samochodów elektrycznych, ale na razie segment ten pozostaje niestabilny cenowo. Właściciele tradycyjnych aut spalinowych mogą liczyć na utrzymanie wartości swoich pojazdów w średnim terminie, szczególnie w przypadku modeli o sprawdzonej niezawodności i niskich kosztach eksploatacji.

Pierwszy kwartał 2025 roku pokazał, że rynek samochodów używanych pozostaje nieprzewidywalny i wymaga stałego monitorowania trendów cenowych. Właściciele aut powinni rozważyć sprzedaż w okresie wiosenno-letnim, gdy popyt osiąga szczyt, podczas gdy kupujący mogą znaleźć lepsze okazje jesienią i zimą. Kluczem do sukcesu pozostaje dokładna analiza lokalnego rynku oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji zakupowych i sprzedażowych w zależności od aktualnej sytuacji.

