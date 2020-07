Iberdrola zazieleni przemysł chemiczny wodorem z OZE Alert

fot. Iberdrola

Hiszpański koncern energetyczny Iberdrola podpisał umowę dotyczącą budowy jednostki produkującej zielony wodór, która zostanie zintegrowana z fabryką nawozów, należącą do Fertiberia w Puertollano.

Zielony nawóz

Będzie to największa tego typu instalacja w Europie. System produkcji będzie obejmował elektrownię słoneczną o mocy 100 MW, system magazynowania energii o pojemności 20 MWh oraz elektrolizer o mocy 20 MW. Uruchomienie instalacji zostało zaplanowane na 2021 rok. Wodór będzie wykorzystywany w fabryce do produkcji amoniaku o wolumenie 200 tys. MT w skali roku. Zakład zostanie zmodernizowany w celach wykorzystania zielonego nawozu. Amoniak stosuje się w przemyśle, przy produkcji nawozów sztucznych, kwasu azotowego, czy węglanu sodu (tzw. sody amoniakalnej). Używany jest także do produkcji syntetycznych tkanin czy materiału wybuchowego.

Wartość inwestycji to 150 mln euro. – Jest to wyraźna szansa dla konsumpcji czystej energii w przyszłości. Oczywiście, chcielibyśmy być liderem w tym obszarze – powiedział Ignacio Sanchez Galan, prezes Iberdroli.

Obecnie na terenie Hiszpanii powstaje około 500 tys. mt wodoru w skali roku, który jest wykorzystywany w sektorze rafineryjnym, chemicznym i nawozowym. Hiszpańska produkcja wodoru emituje do atmosfery ok. pięciu milionów MT CO2 rocznie. Prawie wszystkie zasoby wodoru na świecie są wytwarzane z węglowodorów, takich jak gaz ziemny i węgiel, dlatego coraz więcej firm inwestuje w wodór produkowany z OZE. Obecnie produkcja wodoru „tradycyjnego” powoduje emisję około 830 milionów ton CO2 rocznie.

Platts/AleaSoft/Patrycja Rapacka