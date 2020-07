IBRIS: Polacy są większymi zwolennikami OZE niż Niemcy Alert

Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polacy są coraz bardziej pozytywnie nastawieni do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz innych proekologicznych rozwiązań takich jak samochody elektryczne.

Zmiany klimatu

78 procent Polaków uważa, że OZE w najbardziej pozytywny sposób wpływają na ochronę środowiska oraz klimatu. To najwyższy odsetek we wszystkich badanych krajach. Niewiele mniej bo 63 procent ankietowanych Niemców uważa podobnie. Z raportu „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”, przygotowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wynika, że 78 procent respondentów uważa odnawialne źródła energii za korzystne na rzecz ochrony środowiska oraz klimatu.

Badanie zostało przeprowadzone w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaliczają się do nich Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Z raportu wynika, że 78 procent przepytanych Polaków uważa, iż główną przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka. To najwyższy wskaźnik we wszystkich ankietowanych krajach. Blisko 70 procent takich odpowiedzi zostało uzyskanych na Litwie, Słowacji, Niemczech. Na Łotwie było to 60 procent, a w Czechach 42 procent. Globalne ocieplenie jako fakt naukowy uznaje 44 procent Czechów, 60 procent ankietowanych Słowaków, 57 procent Estończyków, 65 procent Łotyszy, Litwini i Niemcy 75 procent, zaś Polacy w 80 procentach.

– Polacy najmocniej zgadzają się z faktem, że człowiek powinien zmienić styl życia tak, aby konsumować i zużywać mniej energii i paliw. Taką opinię wyraża trzy czwarte polskich respondentów. Podobnie odpowiadali Litwini (70 procent). Nieco mniej, bo 67 (procent) mieszkańców Słowacji zgadza się z tym stwierdzeniem. Z kolei najbardziej sceptyczni okazali się Czesi (45 procent) oraz Niemcy (56 procent) – czytamy komunikacie.

Ponad połowa pytanych Niemców (53 procent) oraz 49 procent Polaków jest zdania, że należy ograniczyć korzystanie z węgla i ropy naftowej. Podobną opinię wyraża 48 procent Łotyszy oraz 42 procent Słowaków. Nieco mniej entuzjastycznie do tej tezy podchodzą Czesi (34 procent) i Litwini, a także Estończycy (po 36 procent).

OZE

78 procent Polaków uważa, że OZE w najbardziej pozytywny sposób wpływają na ochronę środowiska oraz klimatu. To najwyższy odsetek we wszystkich przebadanych krajach. Niemcy również są pozytywnie nastawieni do źródeł odnawialnych (63 procent). W pozostałych krajach Europy Środkowej ‚zielona energia’ ma znacznie mniej zwolenników. Tylko 38 procent Czechów jest zdania, że OZE ochronią klimat i naturę, a 39 procent uważa, że większość zasobów energetycznych powinno pochodzić właśnie z tego kierunku. Dla porównania, taką opinię ma prawie dwa razy więcej Polaków (76 procent). Obywatele polscy są też najbardziej progresywni w ocenie OZE jako nowoczesnych i przyszłościowych (82 procent). Z drugiej jednak strony, 44 procent Polaków uważa, że państwo powinno wykorzystać posiadane zasoby węgla. To najwyższy odsetek we wszystkich ankietowanych krajach.

Polacy wraz z Litwinami są za to entuzjastami aut elektrycznych. O tym, że sprzyjają one środowisku bardziej niż samochody z silnikiem spalinowym przekonanych jest odpowiednio 65 i 66 procent respondentów. To ponad dwa razy więcej niż w Niemczech (30 procent) i niemal dwa razy więcej niż w Czechach (35 procent).

Raport pt. „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia” został opracowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Dokument powstał na podstawie wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI, 1100), wywiadów internetowych (CAWI) oraz metody jakościowej, przy zastosowaniu techniki FGI. Rozmowy zostały przeprowadzone w czerwcu 2020 roku.

IBRIS/Bartłomiej Sawicki