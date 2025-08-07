III Kongres Energetyki Jądrowej

10–11 września 2025 | Stadion Legii, Warszawa

Branża energetyki jądrowej w Polsce dynamicznie się rozwija, a rosnące zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę, konkretne decyzje i realne działania znajduje odpowiedź w najważniejszym wydarzeniu sektora – III Kongresie Energetyki Jądrowej.

To już trzecia edycja wydarzenia, które gromadzi kluczowych interesariuszy – przedstawicieli administracji rządowej, krajowych i międzynarodowych ekspertów, dostawców technologii oraz reprezentantów polskiego sektora energetycznego. Kongres stanowi unikalne forum wymiany doświadczeń, prezentacji najnowszych technologii oraz omówienia kluczowych wyzwań i szans związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce.

Czym jest Kongres Energetyki Jądrowej?

To kompleksowa platforma prezentująca aktualne plany i projekty – zarówno wielkoskalowe, jak i w zakresie technologii MMR/SMR – oraz korzyści, jakie te inwestycje przynoszą polskiemu przemysłowi energetycznemu i gospodarce. Szczególny nacisk zostanie położony na wsparcie polskich firm w aktywnym udziale w realizacji projektów jądrowych.

Cel Kongresu

Wydarzenie ma na celu pokazanie, w jaki sposób energia jądrowa oraz Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) mogą wspierać realizację celów „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040), w tym transformacji sektora i dekarbonizacji krajowego systemu elektroenergetycznego.

Dla kogo?

Kongres kierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli polskich firm – potencjalnych uczestników łańcucha dostaw do projektów jądrowych. To wyjątkowa okazja, by poznać możliwości współpracy i potencjał, jaki niesie za sobą rozwój energetyki jądrowej.

Dlaczego warto?

Podczas dwóch dni wydarzenia uczestnicy wezmą udział w debatach z udziałem liderów rynku i światowych ekspertów, panelach dyskusyjnych oraz sesjach networkingowych. Kongres będzie także miejscem prezentacji najważniejszych planowanych i realizowanych projektów jądrowych w Polsce.

Rejestracja już otwarta!

Nie przegap tej okazji, jeśli interesuje Cię przyszłość polskiej energetyki i realne scenariusze budowy elektrowni jądrowych.

>> Zapisy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBIcLU9wW5F4hSUJ57JqYi4r3Ix1QiS3yFZPFmJJ6P8p0Ng/viewform



Do zobaczenia na Stadionie Legii w Warszawie!