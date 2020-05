IKEA dąży do celów klimatycznych pomimo pandemii koronawirusa Alert

Pomimo pandemii koronawirusa IKEA kontynuuje swój program „People & Planet Positive” i inwestuje w zrównoważone źródła energii i wspiera lokalne społeczności. – Prognozowane w najbliższych latach deficyty energetyczne w połączeniu z suszą i skutkami pandemii koronawirusa wymagają podejmowania kolejnych działań, które pomogą w przygotowaniu się na te przyszłe zagrożenia – podaje firma.

IKEA dla środowiska

W ramach założeń strategii zrównoważonego rozwoju IKEA dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej przed 2030 rokiem. Od wprowadzenia strategii firmy „People & Planet Positive”w 2012 roku, neutralizacja wpływu człowieka na środowisko stała się tematem ważnej dyskusji ekspertów z całego świata, jak np. raportu IPCC z 2018 roku, opisującego katastrofalne konsekwencje wpływu ludzkości na zmiany klimatu. Także teraz, w dobie nadchodzącego kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19, IKEA podtrzymuje swoje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

– Zrównoważone podejście IKEA zyskuje na znaczeniu także w obliczu nadciągającej w Polsce suszy. Brak wody poważnie wpłynie na funkcjonowanie lokalnych społeczności. Związany z nim wzrost cen żywności odczują wszyscy Polacy. Spodziewane są ogromne straty w rolnictwie – w latach 2018 i 2019 wyniosły one odpowiednio 3,5 i 3 mld zł. Susza to również poważne zagrożenie dla energetyki konwencjonalnej. Sektor ten wykorzystuje ogromne ilości wody do chłodzenia bloków węglowych. Wzrost średnich temperatur oznacza powszechne zwiększenie wykorzystania klimatyzacji oraz wentylatorów, co znów drastycznie przełoży się na zużycie energii – czytamy w komunikacie firmy.

– Jesteśmy świadomi tego, że nadchodzące miesiące będą bardzo trudne dla całej polskiej gospodarki, nie tylko z powodu sytuacji epidemiologicznej, ale również suszy, która staje się coraz bardziej odczuwalna i może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostęp do stabilnych dostaw energii jest fundamentem zdrowej gospodarki. Spodziewane w Polsce wysokie temperatury oraz susza wymagają odpowiedzialnego podejścia zarówno ze strony biznesu, jak i lokalnych społeczności. Jako Grupa Ingka już kilka lat temu przewidzieliśmy zagrożenia związane z transformacją energetyczną i zmianami klimatu, z którymi mamy do czynienia obecnie i rozpoczęliśmy proces transformacji firmy w kierunku zminimalizowania ich wpływu. Ponadto w naszych działaniach pamiętamy o najbliższym sąsiedztwie i podejmujemy kroki, aby pomagać społecznościom, w obrębie których funkcjonujemy. Tak jest i tym razem w ramach zaangażowania się farm wiatrowych na rzecz zapobiegania w rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa – powiedział Mariusz Podgórski, kierownik ds. energii i klimatu w IKEA Retail.

IKEA/Michał Perzyński