Impas wokół embargo unijnego na ropę z Rosji trwa pomimo rozmów na Węgrzech

Ursula von der Leyen fot. Parlament Europejski

Trwają rozmowy o embargo naftowym Unii Europejskiej wobec Rosji i w tej sprawie przewodnicząca Komisji odwiedziła Węgry, ale póki co bezowocnie. Upadł pomysł zakazu transportu ropy rosyjskiej, ale dłuższy okres przejściowy może dać konsensus niezbędny do wprowadzenia restrykcji na zakupy w Europie.

Financial Times podaje, że brak zgody niektórych państw grupy G7 na zakaz transportu ropy rosyjskiej z pomocą firm zachodnich, prawdopodobnie Wielkiej Brytanii świadczącej szeroko usługi w tym zakresie, uniemożliwił wprowadzenie takich restrykcji w Unii Europejskiej. Państwa unijne chciały, aby G7 solidarnie zrezygnowała z takiej współpracy, ale nie doszło do porozumienia w tej sprawie.

Unia Europejska ma za to rozważać zakaz ubezpieczenia tankowców rosyjskich, który spowodowałby, że w świat musiałaby wyruszyć „flota duchów”, jak Financial Times określa jednostki dostarczające ropę pod fałszywą banderą. Dzieje się tak w przypadku Iranu i Wenezueli objętych sankcjami Zachodu.

Dyskusja o embargo unijnym na dostawy ropy trwa, ale opór Węgier nie został przełamany pomimo rozmów przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Budapeszcie. Kraje obawiające się embargo mają otrzymać dłuższy okres przejściowy na porzucenie ropy rosyjskiej, ale Węgrzy domagają się dodatkowych ustępstw, także w obszarach niezwiązanych z ropą, jak fundusze na Krajowy Plan Odbudowy.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.

We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022