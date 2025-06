Import cementu w górę. Polska chce ochronić przemysł

Polska jest w dialogu z Ukrainą m.in. w sprawie rosnącego importu cementu do Polski – poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, nie wykluczając działań ochronnych dla polskiego przemysłu. Według danych MRiT, import cementu z samej Ukrainy wzrósł z 3,3 mln euro w 2019 roku do 53,9 mln euro w 2024 roku.

– Śledzimy, monitorujemy sytuację, problem jest w wielu dziedzinach, może mniej jeśli chodzi o Ukrainę – tu mamy przynajmniej dialog i w sprawach trudnych ten dialog (z Ukrainą) prowadzimy i to z sukcesami […], chociażby od 6 czerwca właściwie wracają stare zasady handlu produktami rolno-spożywczymi – powiedział Paszyk, pytany przez PAP o rosnący import cementu z Ukrainy.

Dalszy dialog i działania ochronne

Zapowiedział dalszy dialog z Ukrainą i możliwe działania ochronne dla polskiego przemysłu.

– Więc to jeszcze nie jest kłopot, aby też te kwestie dotyczące cementu w podobnym dialogu doprowadzić do końca, natomiast większym problemem dla mnie jest to, co do nas przyjeżdża z Turcji. […] Na przykład soda jest przez Rosję przepakowywana w Turcji i też zagraża naszym zakładom, więc oczywiście tu się robi poważny problem, ale jesteśmy bardzo aktywni […] i mam nadzieję, że takie rozwiązania ochronne dotyczące przemysłu przygotujemy – zaznaczył szef MRiT.

Z danych przekazanych PAP Biznes przez MRiT wynika, że ogólna wartość importu cementu do Polski wzrosła z 95 mln euro w 2019 roku do 185 mln euro w 2024 roku, a w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku wyniosła 43,6 mln euro.

Jeśli chodzi o wartość importu cementu z samej Ukrainy, to wzrosła ona z 3,3 mln euro w 2019 roku do 53,9 mln euro w 2024 roku, a w pierwszych kwartale tego roku było to 14,9 mln euro.

– W latach 2019-2024 import z Ukrainy odbywał się na kwotę 101,1 mln euro (3,3 mln w 2019, 2,2 mln w 2020, 4,7 mln w 2021, 12 mln w 2022, 25 mln w 2023 oraz 53,9 mln w 2024), a według danych za pierwszy kwartał 2025 było to 14,9 mln euro – podano.

Dodano, że w latach 2019 – 2022 innym kierunkiem wschodnim, z którego Polska importowała cement, była Białoruś – było to łącznie 68,4 mln euro.

W sprawie rosnącego importu cementu z Ukrainy alarmowało niedawno Stowarzyszenie Producentów Cementu, postulując m.in. o wprowadzenie kontyngentu celnego, czyli rocznego limitu importu cementu z Ukrainy do Polski na poziomie średniej z 3 ostatnich lat, wynoszącej 360 tys. ton w ramach umowy handlowej UE z Ukrainą.

19 maja stowarzyszenie to przytoczyło na swojej stronie dane Centrum Analitycznego Izby Administracji Skarbowej, według których import cementu z Ukrainy do Polski wzrósł z 101,7 tysięcy ton w 2022 roku do 652,3 tysięcy ton w 2024 roku. Dodano, że tegoroczne prognozy mówią już o ponad milionie ton.

