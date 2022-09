Kolejny incydent jądrowy. Zapalił się skład odpadów nuklearnych we Francji Alert

Składowisko odpadów nuklearnych w południowej Francji zapłonęło z niewyjaśnionych przyczyn. Pożar został opanowany i nie ma zagrożenia, ale to kolejny w ostatnim czasie incydent z elektrowniami jądrowymi w czasie, gdy Europa rozważa powrót do atomu by zmniejszyć zależność od gazu z Rosji.

Składowisko Framatome Romans. Fot. Framatome.

Składowisko firmy Framatome w miejscowości Romans-sur-Isere zapłonęło popołudniu czasu lokalnego. Pożar został szybko ugaszony i nie wpłynął na pracę instalacji, która składuje pod ziemią zabezpieczone, zużyte paliwo jądrowe pochodzące z licznych elektrowni francuskich.

To kolejny incydent po wycieku w Elektrowni Isar 2 w Niemczech, który także nie doprowadził do zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Incydenty te pojawiły się w sercu dyskusji o tym, czy Europa powinna znów inwestować w nową energetykę jądrową, by zmniejszyć zależność od gazu z Rosji, która podsyca kryzys energetyczny ograniczając dostawy, jednocześnie kontynuując inwazję na Ukrainie.

Framatome może potencjalnie współpracować z Polską przy utylizacji zużytego paliwa jądrowego, ponieważ Polacy nie posiadają własnego składowiska. Zamierzają w tym roku wybrać partnera technologicznego, zbudować pierwszy reaktor z jego pomocą do 2033 roku i osiągnąć 6-9 GW mocy energetyki jądrowej do 2043 roku.

Framatome/Wojciech Jakóbik