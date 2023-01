W zeszłym roku Indie kupiły 33 razy więcej ropy z Rosji niż rok wcześniej Alert

Indie kupiły rekordową ilość rosyjskiej ropy w zeszłym miesiącu. Tymczasem w zeszłym roku import surowca był aż 33 razy więcej niż rok wcześniej.

Taj Mahal w Indiach. Źródło: Flickr

Import rosyjskiej ropy do Indii

Według danych firmy Vortexa, Indie, trzeci co do wielkości importer ropy na świecie, kupował w grudniu z Rosji średnio 1,2 miliona baryłek dziennie. To o 29 procent więcej niż w listopadzie. Kraj ten jest obecnie największym dostawcą ropy do Indii, wyprzedzając Irak i Arabię Saudyjską.

Indyjskie rafinerie przyjmują tanią rosyjską ropę od czasu inwazji na Ukrainę, przez którą zachodni klienci odwrócili się od rosyjskich dostawców. Gwałtowny wzrost importu do Indii w grudniu jest prawdopodobnie wynikiem coraz większych rabatów z powodu dodatkowych sankcji ze strony G7 i Unii Europejskiej, w tym ceny maksymalnej ustalonej na poziomie 60 dolarów za baryłkę. – Rosja prawdopodobnie zaoferowała swoją ropę z atrakcyjną zniżką indyjskim rafineriom, które wyprzedziły Chiny jako największego importera rosyjskiej ropy – powiedziała Serena Huang, główna analityk ds. Azji w Vortexa cytowana przez Bloomberg. Powiedziała, że oprócz ropy Urals Indie zwiększyły w ostatnich miesiącach import innych gatunków, takich jak Arco, Sachalin i Varandey.

Indie zaspokajają ponad 85 procent swojego zapotrzebowania na ropę poprzez import, przez co są bardzo wrażliwe na zmienność cen. Państwowe rafinerie, którym od maja rząd nie pozwala na podnoszenie cen oleju napędowego i benzyny, coraz chętniej decydują się na tani import z Rosji.

Import od dwóch innych głównych dostawców Indii również wzrósł w zeszłym miesiącu. Według Vortexa zakupy z Iraku wzrosły o 7 procent do około 886 tysięcy baryłek dziennie, podczas gdy z Arabii Saudyjskiej wzrosły o 12 procent do około 748 tysięcy baryłek dziennie.

Bloomberg/Michał Perzyński