Indo-Pacyfik pod ostrzałem szpiegów. Tajne służby biją na alarm

Australijskie służby wywiadowcze alarmują, że kraj ten coraz częściej staje się obiektem operacji szpiegowskich prowadzonych przez obce państwa. Rosnąca aktywność Chin, Rosji i Iranu, cyberataki i zainteresowanie paktem AUKUS budzą obawy w całym regionie Indo-Pacyfiku.

Zagraniczni szpiedzy coraz częściej obierają za cel Australię, działając w różnych sektorach – od surowców ziem rzadkich po badania antarktyczne. Według szefa tamtejszego kontrwywiadu, Australijskiego Urzędu Wywiadu i Bezpieczeństwa (ASIO), Mike’a Burgessa, szpiegostwo kosztowało australijską gospodarkę 12,5 miliarda dolarów australijskich (8,4 mld dolarów amerykańskich) w 2024 roku.

Brytyjski dziennik Financial Times podaje, że Burgess określił szacunkowy koszt działalności szpiegowskiej – obejmujący m.in. sponsorowaną przez państwa kradzież własności intelektualnej oraz wydatki poniesione na przeciwdziałanie i reagowanie na ataki – jako „ostrożny”. Zaznaczył przy tym, że wycena ta nie obejmuje przypadków, w których ofiary nie miały świadomości, że stały się celem, bądź też nie zgłosiły incydentu.

– Oznacza to, że najbardziej dotkliwe, znaczące i rozległe konsekwencje działalności szpiegowskiej pozostają poza tym oszacowaniem – powiedział.

Autorytaryzmy nie śpią

Burgess poinformował, że jako szczególnie aktywnych sprawców działalności szpiegowskiej wskazano Chiny, Rosję oraz Iran. W ciągu ostatnich trzech lat australijskie służby wykryły i udaremniły 24 poważne próby szpiegostwa i ingerencji – więcej niż w ciągu poprzednich ośmiu lat łącznie.

ASIO określiła Chiny, Rosję i Iran jako państwa „wyjątkowo aktywne” w prowadzeniu operacji wywiadowczych w regionie, wskazując na próby infiltracji instytucji rządowych, sektora obronnego, mediów, kancelarii prawnych, prywatnych przedsiębiorstw oraz środowisk akademickich.

Burgess ujawnił, że jedna z australijskich firm z sektora obronności padła ofiarą ataku złośliwego oprogramowania, co doprowadziło do jej znacznych strat finansowych.

Dodał także, że udział Australii w pakcie AUKUS – dotyczącym budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią – stał się obiektem „wyjątkowo niepokojącego” zainteresowania ze strony obcych tajnych służb.

W ubiegłym roku ambasador Chin w Nowej Zelandii, Wang Xiaolong, ostrzegł, że ewentualne przystąpienie Wellington do paktu AUKUS mogłoby poważnie zaszkodzić dwustronnym relacjom z Pekinem.

Amerykańska odpowiedź

W odpowiedzi na rosnące wyzwania geopolityczne, dyrektor FBI, Kash Patel, ogłosił pod koniec lipca otwarcie nowego zagranicznego biura agencji w stolicy Nowej Zelandii – Wellington. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie obecności operacyjnej Stanów Zjednoczonych w regionie Pacyfiku oraz zacieśnienie współpracy z Nową Zelandią w zwalczaniu zagrożeń związanych z chińską ekspansją geopolityczną, cyberprzestępczością i handlem narkotykami.

Nowe biuro będzie również nadzorować działania FBI w kilku państwach Pacyfiku. Zarówno Stany Zjednoczone jak i Nowa Zelandia wyrażają zaniepokojenie rosnącą obecnością Chin w regionie.

— Niektóre z najważniejszych wyzwań globalnych naszych czasów to te, nad którymi Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone pracują wspólnie – przeciwdziałanie Komunistycznej Partii Chin na obszarze Indo-Pacyfiku, walka z handlem narkotykami, wspólne działania przeciwko cyberatakom i operacjom typu ransomware, a przede wszystkim ochrona naszych obywateli — oświadczył Patel.

Tomasz Winiarski