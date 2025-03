Inflacja w 2025 roku wyniesie prawie 5 procent

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacja w 2025 roku wyniesie 4,9 procent – podał NBP w opublikowanym w piątek Raporcie o inflacji. Wzrost PKB wg centralnej ścieżki projekcji ma wynieść w tym roku 3,7 procent.

Narodowy Bank Polski opublikował Raport o inflacji, zawierający najnowszą, marcową projekcję inflacji i PKB. Projekcja jest rodzajem prognozy, który zakłada brak zmian stóp procentowych.

– Inflacja CPI po osiągnieciu swojego najwyższego poziomu w I połowie 2025 roku (5,4 procent w I kw. i 5,2 procent w II kwartale) obniży się w III kwartale. Jednak zgodnie z założeniami bieżącej projekcji dynamika cen konsumenta pod koniec br. ponownie wzrośnie i utrzyma się na podwyższonym poziomie do II kwartału 2026 roku. Do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 procent +/- 1 punkt procentowy) powróci ona w III kwartale 2026 roku i utrzyma się w nim do końca horyzontu projekcji – stwierdzono w publikacji NBP. Bank centralny ocenił, że w najbliższych kwartałach inflacja bazowa będzie wciąż kształtować się na podwyższonym poziomie. Na jej spadek będzie oddziaływać słabnąca dynamika kosztów pracy, ale NBP wskazał jednocześnie, że w tym roku utrzyma się wysoka dynamika cen administrowanych na skutek dotychczasowych i planowanych podwyżek usług kanalizacyjnych, wywozu śmieci oraz zaopatrywania w zimną wodę. Skalę spadku inflacji bazowej będzie też ograniczać wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe.

– Na przestrzeni 2025 roku wyraźny spadek rocznej dynamiki cen będzie dotyczył jedynie żywności. Będzie on w dużym stopniu wynikiem normalizacji warunków podażowych, w tym na rynku owoców i warzyw oraz masła – ocenił NBP.

Bank centralny prognozuje, że latach 2026-2027 dynamika cen konsumenta będzie pozostawać pod wpływem słabnącego tempa wzrostu wynagrodzeń oraz niskiej presji popytowej. Na spadek inflacji będzie wpływać także ograniczony wzrost cen importu, „związany z niską inflacją w otoczeniu polskiej gospodarki oraz spadkiem indeksu cen surowców energetycznych na światowych rynkach”.

– Zgodnie z założeniami bieżącej projekcji, zmiany regulacyjne będą istotnie podwyższać dynamikę cen energii w ujęciu rok do roku do II kwartału 2026 roku, a więc w II połowie 2026 roku nastąpi jej wyraźny spadek. W konsekwencji tych uwarunkowań – oraz przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie – oczekuje się, że inflacja CPI w III kwartale 2026 roku powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 procent +/- 1 punkt procentowy i pozostanie w nim do końca horyzontu projekcji – stwierdzono w raporcie.

Inflacja z roku na rok będzie spadać

Zgodnie z centralną ścieżką projekcji, inflacja w 2025 roku wyniesie 4,9 procent, w 2026 roku – 3,4 procent, a w 2027 roku – 2,5 procent.

– Po wzroście krajowego PKB w 2024 roku o blisko 3 procent, w 2025 roku jego dynamika przyspieszy do 3,7 procent, do czego w istotnym stopniu przyczyni się silny wzrost napływu funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. W dalszym horyzoncie projekcji pozytywny wpływ tego czynnika wygaśnie, przekładając się na spowolnienie aktywności gospodarczej – oceniono.

Autorzy raportu wskazali, że przy założonym w projekcji stałym poziomie stóp procentowych, „rosnąca w kolejnych latach realna stopa procentowa będzie przy tym ograniczać prognozowaną dynamikę popytu krajowego”. To jedna z przyczyn, dla której tempo wzrostu spożycia gospodarstw domowych w latach 2025-2027 będzie utrzymywać się na poziomie średnio 2,9 procent w ujęciu rocznym oraz stopa oszczędności będzie na podwyższonym poziomie.

– Zakłada się, że po okresie silnego spowolnienia, w 2025 roku tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyraźnie przyspieszy. Popyt inwestycyjny w bieżącym roku będzie wspierany przez zwiększoną absorpcję funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. W 2026 roku czynnik ten będzie już w mniejszym stopniu podwyższał dynamikę inwestycji, a w 2027 roku, w ślad za zakończeniem wydatkowania środków pochodzących z instrumentu NextGenerationEU nakłady brutto na środki trwałe obniżą się – stwierdzono w publikacji NBP.

Bank centralny ocenił, że „wkład eksportu netto do dynamiki PKB ukształtuje się w 2025 roku na ujemnym poziomie”, co będzie wynikiem przyspieszenia wzrostu importu w ślad za ożywieniem krajowej koniunktury. W latach 2026-2027 dynamika popytu krajowego obniży się, czemu towarzyszyć będzie rosnący wkład eksportu netto do wzrostu PKB. NBP oczekuje także, że 2025 roku wraz z oczekiwanym przyspieszeniem dynamiki krajowego PKB, stopa bezrobocia obniży się. W latach 2026-2027 stopa bezrobocia ponownie wzrośnie w reakcji na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Według marcowej projekcji, według centralnej ścieżki wzrost PKB w 2025 roku wyniesie 3,7 procent, w 2026 roku – 2,9 procent i 2,3 procent w 2027 roku.

