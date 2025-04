InPost przejmuje Yodel. Polska firma zdobywa brytyjski rynek logistyczny

Grupa InPost, lider polskiego rynku logistycznego, ogłosiła przejęcie Yodel, jednego z największych operatorów przesyłek w Wielkiej Brytanii. Transakcja umacnia pozycję InPost jako trzeciego niezależnego gracza logistycznego na Wyspach i otwiera nowy rozdział w ekspansji firmy na europejskim rynku.

Przejęcie Yodel to kluczowy moment w strategii InPost, która od lat rewolucjonizuje branżę dostaw dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Paczkomaty. Jak podaje portal PropertyNews.pl, dzięki tej akwizycji InPost znacząco przyspiesza tempo wzrostu na brytyjskim rynku, stając się trzecim co do wielkości niezależnym operatorem logistycznym w Wielkiej Brytanii, za Royal Mail i Evri (po wyłączeniu Amazona).

– Z ogromną dumą mogę powiedzieć: polska firma na wielką skalę wchodzi na brytyjski rynek! – napisał na platformie X Rafał Brzoska, prezes InPost. Dodał, że transakcja to przełomowy moment dla całej branży, ponieważ powstaje podmiot zdolny dostarczać przesyłki zarówno do Paczkomatów, jak i bezpośrednio pod drzwi klienta pod jedną marką.

Przejęcie Yodel pozwala InPost na połączenie sił dwóch silnych graczy, oferujących komplementarne usługi. Yodel, z ugruntowaną pozycją w dostawach kurierskich, wnosi do grupy rozległą sieć dystrybucji i doświadczenie w obsłudze brytyjskich klientów. Z kolei InPost wprowadza swoje zaawansowane technologie, w tym sieć Paczkomatów, które zrewolucjonizowały dostawy w Polsce i innych krajach Europy.

– To kluczowy moment rozwojowy na drodze do zrewolucjonizowania brytyjskiego rynku dostaw oraz obecności Grupy InPost w całej Europie – podkreślono w komunikacie InPost. Firma zapowiada dalsze inwestycje w infrastrukturę i technologie, aby zwiększyć efektywność i wygodę dla klientów.

Ekspansja polskiej firmy na Wyspach

InPost, który w Polsce obsługuje ponad 20 tysięcy Paczkomatów i dostarcza miliony przesyłek miesięcznie, od kilku lat konsekwentnie rozwija swoją obecność za granicą. Przejęcie Yodel to kolejny krok po wcześniejszych akwizycjach, takich jak francuska firma Mondial Relay w 2021 roku. Dzięki transakcji InPost zyskuje dostęp do brytyjskiego rynku e-commerce, który należy do największych w Europie.

Eksperci oceniają, że przejęcie Yodel może zmienić układ sił w brytyjskiej logistyce. „InPost wnosi na Wyspy model, który sprawdził się w Polsce: szybkie, wygodne i ekologiczne dostawy. To może zmusić konkurentów do przyspieszenia innowacji” – komentuje analityk rynku logistycznego z Effigy Consulting, cytowany przez InPost.

Property news / X / Biznes Alert