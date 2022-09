Badanie: Górnicy rozumieją konieczność transformacji, ale i tak czują niepewność Alert

Instytut Spraw Publicznych przeprowadził badani z górnikami ze Śląska oraz górniczych regionów Wielkopolski na temat oczekiwań wobec przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji energetycznej. Wynika z nich, że chociaż ta grupa zawodowa zdaje sobie sprawę z konieczności transformacji, to wciąż czują oni niepewność co do swojej przyszłości.

Węgiel. fot. Węglokoks

Górnicy zgadzają się z koniecznością podjęcia zmian związanych znieczuleń klimatycznym. Z udzielonych odpowiedzi wynika jednak, że ta grupa nie ma pewności, czy transformacja może być przyprowadzone w odpowiedni dla nich sposób.

Zapytani o porównanie sytuacji tych dwóch regionów górniczych 27 procent respondentów ze Śląska uważa, że górnicy z Wielkopolski mają lepszą sytuację. Wielkopolanie natomiast (35 procent) twierdzą, że nie ma większej różnicy między realiami województw.

Z badań wynika, że ponad 60 procent badanych polityka klimatyczna jest ważną kwestią. W tym obszarze polskiemu rządowi nie ufa 80 procent ankietowanych, natomiast do polityki prowadzonej przez Unię Europejską ma zaufanie 60 procent odpowiadających.

Maria Andrzejewska