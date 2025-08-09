Największe w historii badanie wpływu konstelacji satelitów Starlink na obserwacje radiowe nieba ujawnia alarmujące dane. Mimo że SpaceX działa zgodnie z obowiązującym prawem, radioastronomia już dziś odczuwa poważne skutki uboczne rozwoju globalnego internetu satelitarnego.

Opublikowane 17 lipca 2025 roku w prestiżowym czasopiśmie „Astronomy & Astrophysics” badanie naukowców z Curtin University w Australii dokumentuje skalę zakłóceń, jakie generują satelity Starlink w zakresie fal radiowych istotnych dla radioastronomii.

Przeprowadzona przez zespół badawczy z International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) analiza jest najobszerniejszą próbą zmierzenia się z problemem emisji radiowych pochodzących z satelitów – zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych. Obserwacje prowadzono za pomocą prototypowej stacji Engineering Development Array 2 (EDA2), zlokalizowanej w zachodniej Australii – na obszarze, gdzie powstaje niskoczęstotliwościowa część największego na świecie radioteleskopu Square Kilometre Array – SKA-Low.

Starlinki przeszkadzają w kosmosie?

W ciągu 29 dni zarejestrowano aż 76 milionów obrazów nieba w zakresie częstotliwości 50–350 MHz. W tym czasie wykryto 112 534 przypadki emisji radiowych pochodzących od 1 806 indywidualnych satelitów Starlink. Szczególnie często zakłócenia pochodziły z modeli v2-mini Ku (76 procent wykryć) oraz v2-mini Direct-to-Cell (71 procent). W najbardziej obciążonych zbiorach danych nawet 30 procent zobrazowań zawierało sygnały zakłócające. To czynniki, które realnie wpływają na jakość obserwacji i potencjał odkryć naukowych.

Warto przypomnieć, że zakłócenia ze strony konstelacji satelitarnych nie ograniczają się wyłącznie do fal radiowych. Już wcześniej środowisko astronomiczne wielokrotnie alarmowało, że światło słoneczne odbite od przelatujących satelitów Starlink skutecznie psuje zdjęcia wykonane w zakresie optycznym. Białe smugi przecinające obraz nocnego nieba uniemożliwiają precyzyjne pomiary i degradują jakość danych z największych teleskopów na Ziemi.

Satelity Starlink, należące do SpaceX, zapewniają globalny dostęp do internetu, zwłaszcza w regionach oddalonych i słabiej rozwiniętych. Jednak rozwój tej technologii niesie za sobą poważne skutki uboczne. Emisje radiowe z satelitów – w dużej mierze te niezamierzone, czyli niewynikające bezpośrednio z zadań telekomunikacyjnych realizowanych przez satelitę – przenikają do zakresów fal zarezerwowanych dla nauki. Te niezamierzone sygnały pochodzą najczęściej z elektroniki pokładowej i nie są przewidywane ani kontrolowane w ramach standardowych procedur emisji. Odróżnia je to od emisji zamierzonych, które mają określone częstotliwości, moc i są objęte przepisami międzynarodowymi.

Emisje w pasmach radioastronomii

Szczególne obawy wzbudza obecność emisji w pasmach istotnych dla radioastronomii. W badaniu wykryto 13 satelitów emitujących w zakresie 73,00–74,60 MHz oraz aż 703 w paśmie 150,05–153,00 MHz. To drugie pasmo jest formalnie chronione przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) i zarezerwowane wyłącznie dla radioastronomii. Natomiast pasmo 73–74,6 MHz, mimo że nie ma oficjalnego statusu ochronnego w ITU, bywa uznawane za preferowane do obserwacji naukowych – szczególnie w niektórych częściach świata. Obecność sygnałów z satelitów w tym zakresie, nawet jeśli legalna, budzi poważne zastrzeżenia w środowisku naukowym.

Problem jest poważny również z uwagi na skalę zjawiska. Tylko w trakcie czteromiesięcznego okresu badawczego SpaceX wystrzelił 477 nowych satelitów, a całkowita liczba aktywnych jednostek Starlink przekroczyła 7 000. Co więcej, badania prowadzone wcześniej w Europie (np. z użyciem teleskopu LOFAR) wykazały, że nowe generacje satelitów Starlink generują nawet 32 razy silniejsze emisje niezamierzone niż ich poprzednicy.

Prawo a nauka

Eksperci podkreślają, że SpaceX nie łamie prawa – aktualne regulacje ITU obejmują jedynie transmisje zamierzone, a nie niekontrolowane emisje z komponentów elektronicznych. To jednak nie zmniejsza skali zagrożenia dla nauki. Obecnie nie istnieje żaden mechanizm międzynarodowy, który mógłby egzekwować ograniczenia w zakresie emisji niezamierzonych.

Dlatego autorzy badania wskazują szereg rekomendacji, które powinny zostać wdrożone możliwie jak najszybciej. W pierwszej kolejności apelują o aktualizację przepisów ITU, tak by obejmowały również emisje niezamierzone (tzw. UEMR – unintended electromagnetic radiation). Niezbędne są także mechanizmy współpracy między operatorami konstelacji a środowiskiem naukowym. Dobrym przykładem działań w zakresie emisji zamierzonych jest system Operational Data Sharing (ODS), który pozwala radioteleskopom dzielić się informacjami o kierunku obserwacji, dzięki czemu satelity mogą unikać nadawania w tych obszarach. Jednak dla emisji niezamierzonych takie rozwiązania nie istnieją.

Potrzeba równowagi

Rozważana jest także budowa dedykowanego centrum testowego, tzw. National Radio Dynamic Zone, gdzie możliwe byłoby analizowanie emisji przed startem satelitów i ich ewentualna modyfikacja. Kluczowa jest również inwestycja w rozwój algorytmów cyfrowych, które pozwolą automatycznie wykrywać i usuwać zakłócenia z danych naukowych. Obecne metody, choć zaawansowane, nie są w stanie w pełni skompensować skutków masowych emisji z niskiej orbity okołoziemskiej.

Jak zauważa prof. Steven Tingay z Curtin Institute of Radio Astronomy, Square Kilometre Array stanie się w nadchodzących latach najważniejszym narzędziem do badania początków Wszechświata, ciemnej materii i testowania teorii Einsteina. Jednak aby ten ambitny projekt mógł się powieść, potrzebna jest cisza radiowa. Jeśli problem niezamierzonych emisji nie zostanie rozwiązany, wiele z planowanych odkryć może nie dojść do skutku.

Badacze podkreślają, że nie chodzi o wybór między nauką a postępem technologicznym – potrzebna jest równowaga. Globalna łączność to niewątpliwa wartość, ale nie może się odbywać kosztem możliwości badania Wszechświata. Uregulowanie tej dziedziny i techniczne dostosowanie konstrukcji satelitów to dziś konieczność, jeśli chcemy uniknąć nadmiernego zanieczyszczenia nieba – nie tylko optycznego, ale także radiowego.

Paweł Ziemnicki