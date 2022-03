Inwazja na Ukrainę zmieniła podejście USA do gazociągu EastMed Alert

EastMed. Fot. Edison

Jeszcze na początku stycznia USA wycofały swoje wsparcie dla budowy gazociągu EastMed. Teraz w wyniku wojny podejście do projektu może ulec zmianie – napisał Tom Ellis na łamach Ekathimerini.com.

Gazociąg EastMed miał pozwolić na sprowadzanie do Europy gazu pochodzącego ze złóż Izraela, Cypru i Grecji na Morzu Śródziemnym. Projekt ten był przez wiele lat wspierany przez USA. Jednak w ostatnich latach utracił to poparcie. Miało to związek m.in. z faktem, że administracja prezydenta Bidena kierowała swoją uwagę w stronę odnawialnych źródeł energii.

Projekt EastMed miał zastąpić połączenie elektroenergetyczne, które miałoby dostarczać energię ze źródeł odnawialnych z Izraela i Cypru do Europy.

Po inwazji Rosji na Ukrainę podejście do dywersyfikacji kierunków i źródeł gazu w Europie zmieniło się. Kontynent potrzebuje nowych dostaw gazu ziemnego innego niż z Rosji. Dlatego według Ellisa świat powinien powrócić do idei gazociągu EastMed w jego pierwotnej wersji.

Ekathimerini.com/Mariusz Marszałkowski