Inwestorzy wiatraków na Bałtyku zapraszają polskie firmy do projektu

Equinor i Polenergia organizują Dzień Dostawcy dla Bałtyk 1, projektu morskiej farmy wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, zlokalizowanej około 80 km od linii brzegowej w rejonie Ławicy Słupskiej, Środkowej i Odrzanej. Inwestorzy chcą zachęcić polskie firmy do uczestnictwa w łańcuchu dostaw. Według planów, udział krajowych podmiotów ma wynieść około 45 procent.

Pierwszy Dzień Dostawcy dla projektu Bałtyk 1, realizowanego przez Equinor i Polenergię, zostanie skierowany do potencjalnych dostawców, oferujących usługi niezbędne do przygotowania, realizacji, serwisowania i utrzymania morskich farm wiatrowych. Wydarzenie zaplanowane na 16 września 2025 roku ma otworzyć nowe możliwości współpracy firmom, które chcą aktywnie zaangażować się w rozwój branży offshore w Polsce.

– Dzień Dostawcy to inicjatywa zapoczątkowana przez Equinor i Polenergię w 2019 roku, która wspiera włączanie krajowych przedsiębiorstw w strategiczne inwestycje z zakresu offshore wind. Poprzednie spotkania organizowane w ramach Dnia Dostawcy dotyczyły projektów Bałtyk 2 oraz Bałtyk 3 i cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno krajowych przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych firm. Przyjęta formuła spotkań okazała się efektywną platformą do nawiązywania kontaktów biznesowych, dlatego inwestorzy zdecydowali o kontynuacji spotkań również przy projekcie Bałtyk 1 – czytamy w komunikacie.

Biuro prasowe projektów Bałtyk podkreśla, że wspomniana inwestycja to obecnie najbardziej zaawansowany projekt II fazy rozwoju offshore w Polsce. Moc wytwórcza farmy wiatrowej ma wynieść do 1560 MW. Zdaniem inwestorów, tyle wystarczy, by zasilić zieloną energią około 2 mln gospodarstw domowych.

Aukcja, pozwolenia i udział polskich firm

Trwa proces kwalifikacji dla projektu do grudniowej aukcji, który jest formalną procedurą dopuszczającą do udziału w aukcji. Bałtyk 1 posiada prawomocną decyzję środowiskową, pozwolenie na wnoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz umowę przyłączeniową z operatorem systemu przesyłowego PSE.

– Dla powodzenia transformacji polskiej energetyki i zwiększania zaangażowania rodzimych firm kluczowe jest, by w jak największym stopniu wykorzystać potencjał projektu. Ambicją Equinor i Polenergii jest, by udział krajowych przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięcia mógł wynieść nawet 45 procent. Do tego potrzebne jest jednak skuteczne rozstrzygnięcie aukcji jeszcze w tym roku – czytamy.

Więcej informacji o Dniu Dostawcy można znaleźć tutaj.

Polenergia i Equinor, oprócz Bałtyk 1, realizują również farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3, które łącznie będą miały moc do 3000 MW. Pierwsza energia z tych farm ma popłynąć już w 2027 roku, zasilając łącznie ponad 4 miliony gospodarstw domowych.

Biuro prasowe projektów Bałtyk / Jędrzej Stachura