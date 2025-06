Iran w odpowiedzi na zarzuty MAEA zintensyfikuje wzbogacanie uranu

Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) formalnie uznała w czwartek, że po raz pierwszy od 20 lat Iran nie wypełnia swych zobowiązań w sferze nuklearnej. Iran zapowiedział, że zamierza w reakcji otworzyć nowy zakład wzbogacania uranu.

Za przyjęciem rezolucji tej treści głosowało dziewiętnaście państw w Radzie Gubernatorów MAEA, 11 wstrzymało się od głosu, trzy (Rosja, Chiny i Burkina Faso) były przeciw, a pozostałe dwa nie wzięły udziału w głosowaniu – powiedzieli agencji AP dyplomaci zastrzegający swoją anonimowość.

Iran maskuje swój program nuklearny

W projekcie rezolucji, którą widziała Associated Press, Rada Gubernatorów ponowiła apel do władz Iranu o „bezzwłoczne” udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące śladów uranu znalezionych w kilku miejscach w tym kraju, które nie były zgłoszone jako obiekty nuklearne. Zachodni urzędnicy podejrzewają, że ślady te mogą dowodzić, że Iran do 2003 roku realizował tajny program jądrowy.

– Wielokrotne niewypełnianie przez Iran od 2019 roku swoich zobowiązań do przekazywania Agencji pełnej i terminowej informacji dotyczącej niezadeklarowanych substancji nuklearnych i działalności w kilku niezadeklarowanych miejscach w Iranie (…) stanowi złamanie jego zobowiązań – napisano w projekcie dokumentu.

Na mocy układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej Iran jest zobowiązany do zadeklarowania wszystkich substancji i całej działalności nuklearnej oraz do umożliwienia inspektorom MAEA inspekcji w celu sprawdzenia, czy nie doszło do ich wykorzystania w celach innych niż pokojowe.

W projekcie wprost odniesiono się do rozmów USA-Iran na temat irańskiego programu nuklearnego, których kolejna runda jest przewidziana na sobotę. Jak napisano, MAEA „wspiera dyplomatyczne rozwiązanie problemów stwarzanych przez irański program nuklearny, w tym rozmów między USA i Iranem”.

Rezolucja została zgłoszona przez Francję, Wielką Brytanię i Niemcy przy współpracy Stanów Zjednoczonych.

Iran intensyfikuje wzbogacanie uranu

Przedstawiciel MAEA powiedział, że po przyjęciu rezolucji Iran poinformował Agencję, iż zamierza tworzyć nowy zakład wzbogacania uranu. Teheran nie podał żadnych szczegółów, takich jak miejsce planowanego obiektu.

Wysoki rangą urzędnik irański powiedział agencji Reutera, że jego kraj nie zrezygnuje z prawa do wzbogacania uranu z powodu rosnących napięć w regionie. Napięcia te – jak ocenił – mają „skłonić Teheran do zmiany stanowiska w sprawie jego praw nuklearnych”.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że wycofuje amerykański personel z Bliskiego Wschodu, gdyż może to być niebezpieczne miejsce

Biznes Alert / PAP