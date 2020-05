Dostawy ropy z Iranu do Wenezueli grożą konfliktem na morzu z USA Alert

Minister obrony Wenezueli zapowiedział, że armia jego kraju będzie eskortowała tankowce z ropą docierające z Iranu, który został objęty sankcjami USA na handel tym surowcem.

– Po wejściu na nasze wody wszystkie statki irańskie dostaną eskortę okrętów i samolotów sił zbrojnych Wenezueli w celu podkreślenia wdzięczności narodowi irańskiemu za solidarność i współpracę wobec trudności, których świat doświadcza w związku z pandemią koronawirusa – powiedział Władimir Padrino Lopez na antenie telewizji państwowej.

Amerykanie objęli sankcjami wydobycie ropy w Wenezueli i zagrozili sankcjami podmiotom, które będą wspierać tamtejszy reżim, między innymi poprzez współpracę w sektorze naftowym. Objęli także sankcjami eksport ropy irańskiej i ostrzegli podmioty rozważające taką działalność.

Iran wysłał do Wenezueli pięć tankowców naftowych z 170 tysiącami ton ropy wartej około 45,5 mln dolarów. Mają dotrzeć do celu na przełomie maja i czerwca. Irańczycy zadeklarowali, że wiedzą o obecności floty amerykańskiej na Morzu Karaibskim i liczą na to, że dostawy ropy nie staną się celem „bandytyzmu morskiego” USA.

Neftegaz.ru/Wojciech Jakóbik