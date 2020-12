Zdjęcia z kosmosu pokazują, że Iran może pracować nad bronią jądrową Alert

Flaga Iranu. Źródło: Flickr

Associated Press ujawniło zdjęcia satelitarne, z których wynika, że Iran rozpoczął prace nad programem atomowym w swoim tajnym podziemnym obiekcie w Fordo.

Prace w Fordo mogą wywołać turbulencje na ostatniej prostej administracji Trumpa przed inauguracją prezydenta elekta Joe Bidena. Już teraz Iran buduje swój obiekt jądrowy w Natanz. Misja Iranu w ONZ nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, której inspektorzy przebywają w Iranie w ramach porozumienia nuklearnego, również nie odpowiedziała.

Zdjęcie satelitarne z 11 grudnia pokazuje coś, co wygląda na wykopany fundament budynku z wieloma filarami. Takie filary można wykorzystać w budownictwie do podparcia budynków w strefach trzęsień ziemi. Plac budowy znajduje się na północny zachód od podziemnego obiektu Fordo, zbudowanego głęboko w górach, aby chronić go przed potencjalnymi nalotami. Obiekt znajduje się w pobliżu innych budynków pomocniczych i badawczo-rozwojowych w Fordo. Wśród tych budynków jest Narodowe Centrum Technologii Próżniowych Iranu. Technologia próżniowa jest kluczowym elementem irańskich wirówek, które wzbogacają uran.

Donald Trump w 2018 roku jednostronnie wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia nuklearnego z Iranem, w którym Teheran zgodził się ograniczyć wzbogacanie uranu w zamian za zniesienie sankcji gospodarczych. Trump przytoczył irański program rakiet balistycznych, jego politykę regionalną i inne kwestie związane z wycofaniem się z porozumienia, chociaż umowa skupiała się całkowicie na programie atomowym Teheranu. Kiedy Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje, Iran stopniowo porzucił limity umowy, ponieważ seria eskalujących incydentów doprowadziła oba kraje na skraj wojny na początku roku.

Associated Press/Michał Perzyński