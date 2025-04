IV Akademia Inwestora – Łączymy Kapitał z Biznesem

IV edycja Akademii Inwestora, która odbędzie się 30 maja 2025 roku w Renaissance Warsaw Airport Hotel, to wydarzenie stworzone z myślą o inwestorach, którzy szukają konkretnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i podejmowania decyzji inwestycyjnych. To wyjątkowa okazja, by poznać ciekawe projekty, zapoznać się z ich ofertami i podjąć decyzje o inwestycjach, które wiążą się z realnym ryzykiem, ale także z potencjalnym zyskiem.

Czym jest Akademia Inwestora?

– Akademia Inwestora to wydarzenie, które daje inwestorom możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami poszukującymi kapitału. Podczas konferencji firmy prezentują swoje oferty inwestycyjne, przez zaledwie 10 minut przedstawiają, czym się zajmują, jakie mają plany na rozwój oraz jakie wsparcie finansowe potrzebują – mówi Agata Jaślarz, twórczyni Akademii Inwestora. Inwestorzy, którzy uczestniczą w wydarzeniu, sami podejmują decyzje o inwestycji od miliona do 20 milionów złotych, a organizatorzy, choć oferują przestrzeń do spotkań i negocjacji, nie odpowiadają za decyzje inwestycyjne.

Akademia Inwestora to przestrzeń, w której inwestorzy podejmują świadome decyzje, z pełną odpowiedzialnością za podjęte kroki. Każdy inwestor ma możliwość, by samodzielnie ocenić ryzyko i potencjał projektów. To miejsce, gdzie można zainwestować w różne branże od deweloperskiej, przez produkcyjną aż po inwestycje za granicą. To także szansa na zdywersyfikowanie swojego portfela inwestycyjnego i podjęcie nowych, interesujących wyzwań.

Networking i współprace w biznesie

Akademia Inwestora to wydarzenie, które kładzie duży nacisk na networking i wymianę doświadczeń między inwestorami. Oprócz prezentacji ofert inwestycyjnych, odbywają się dynamiczne sesje networkingowe, które umożliwiają szybkie zapoznanie się z potencjalnymi partnerami. Uczestnicy mają tylko minutę na przedstawienie siebie i swoich potrzeb inwestycyjnych, co pozwala na błyskawiczne nawiązanie wartościowych kontaktów.

– Chodzi o to, by inwestorzy i przedsiębiorcy szybko poznali się nawzajem, wymienili doświadczenia i ocenili, czy chcą kontynuować rozmowy – mówi Agata Jaślarz, twórczyni Akademii Inwestora.

Ponadto, podczas sesji przy okrągłych stołach inwestorzy mogą kontynuować rozmowy

w bardziej kameralnej atmosferze. To przestrzeń, w której można poznać oferty o różnych stopniach ryzyka i rozważyć inwestycje, które najlepiej odpowiadają osobistym preferencjom inwestycyjnym. Akademia Inwestora to doskonała okazja, by nawiązać relacje z osobami, które mają podobne cele i podjąć decyzje o współpracy w oparciu o wymianę doświadczeń i zaufanie.

Prelegenci

Podczas IV Akademii Inwestora odbędzie się panel dyskusyjny, w którym doświadczeni inwestorzy podzielą się swoimi doświadczeniami z inwestycji, opowiedzą o błędach, jakie popełnili, oraz o metodach, które pozwalają im minimalizować ryzyko.

Wśród prelegentów znajdą się mec. Karolina Pilawska – Adwokat, Grzegorz Tomiak – Ekonomista, Przedsiębiorca, Prezes Ogniochron, prof. Witold Modzelewski – prawnik, profesor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Agata Jaślarz – Doświadczona specjalistka w obszarze inwestycji i finansów, z blisko 10-letnią praktyką w biznesie, oraz Artur Orzełowski – Doświadczony inwestor, przedsiębiorca oraz psycholog, z ponad 20-letnim stażem w sektorze nieruchomości i finansów.

Dla kogo jest Akademia Inwestora?

To wydarzenie skierowane jest do doświadczonych inwestorów, którzy poszukują nowych możliwości na rynku, pragną poznać ciekawe oferty inwestycyjne i spotkać się z przedsiębiorcami szukającymi kapitału. Akademia Inwestora to także przestrzeń dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne, inwestując w przeróżne projekty.

IV edycja Akademii Inwestora odbędzie się 30 maja 2025 roku w Renaissance Warsaw Airport Hotel w Warszawie.

Akademia Inwestora – Konferencja zrzeszająca inwestorów z całego świata oraz najlepszych przedsiębiorców na rynku. Miejsce, gdzie można zdobyć nie tylko cenną wiedzę, ale przede wszystkim platforma do pozyskiwania funduszy na rozwój biznesu, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i znalezienia partnerów w biznesie.

Organizatorami Akademii Inwestora są Agata Jaślarz oraz Artur Orzełowski.