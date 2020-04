Jest dostawca kolejnych rur dla Baltic Pipe Alert

Budowa gazociagu. Fot. Gaz-System

Gaz-System informuje, że podpisał umowę na dostawę 55 km rur dla Baltic Pipe. Gazociąg, który ma powstać w 2022 roku, pozwoli sprowadzać gaz z Norwegii, między innymi ze złóż pod kontrolą PGNiG.

Izostal zostanie dostawcą kolejnej partii rur dla Gaz-System, operatora systemu przesyłowego gazu w Polsce. Tym razem zapewni je komponentom programu Baltic Pipe, w tym gazociągów Goleniów-Lwówek oraz Niechorze-Płoty. Izostal złożył najkorzystniejszą ofertę wśród pięciu oferentów biorących udział w postępowaniu zakupowym.

– Stalowe izolowane rury DN 1000 zostaną wykorzystane do budowy lądowej części projektu Baltic Pipe w Polsce. Jego fragment stanowi gazociąg Goleniów – Lwówek, którego trasa przebiegać będzie przez teren trzech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Jego łączna długość to ok. 191 km. Drugi gazociąg, do budowy którego posłużą zakontraktowane rury, jest relacji Niechorze – Płoty. Połączy on podmorski gazociąg Baltic Pipe z Krajowym Systemem Przesyłowym – czytamy w komunikacie operatora.

Gaz-System szacuje, że do zakontraktowania wszystkich rur, potrzebnych do budowy lądowej części Baltic Pipe, niezbędne będzie przeprowadzenie jeszcze trzech kolejnych postępowań zakupowych. Gazociągi i infrastruktura towarzysząca dla wszystkich etapów Baltic Pipe, ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji będzie realizowana na podstawie tzw. „specustawy gazowej”.

Baltic Pipe pozwoli na dostawy do 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie z Norwegii przez Danię do Polski ze złóż, wśród których znajdują się takie pod kontrolą polskiego PGNiG. Polska firma chce sprowadzać co najmniej 2,5 mld m sześc. rocznie z własnych złóż norweskich w 2025 roku. Zakontraktowała już 8,2 mld m sześc. rocznie przepustowości Baltic Pipe w procedurze open season.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik