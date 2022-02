Jak dokonać transformacji polskiego ciepłownictwa? (RELACJA) Ciepłownictwo

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Podczas webinaru Energy Post europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski i prezes PGE Energia Ciepła Grzegorz Kołodziejak mówili o warunkach transformacji polskiego systemu ciepłowniczego.

Transformacja polskiego ciepłownictwa

– System ciepłowniczy w UE nie jest systemem porównywalnym, są kraje, które mają swoje szczególne uwarunkowania. Mówię o Niemczech i Polsce, w Niemczech dotyczy do 6 mln gospodarstw domowych, które korzystają z systemu ciepłowniczego. Fit For 55 w wielu miejscach proponuje zmiany dla ciepłownictwa systemowego. Niemożliwym do spełnienia wyzwaniem będzie osiągnięcie wysokich udziałów OZE. W Polsce zauważamy, że wysokosprawna kogeneracja gazowa powinna być uważana jako źródło ciepła od 2035 roku. Tam, gdzie to możliwe, powinny być źródła odnawialne, ale nie wszędzie jest to możliwe. Rynki ciepła mają charakter lokalny, nie jest możliwe importowanie ciepła z daleka. Dlatego regulacje unijne powinny pozostawiać swobodę wyboru źródła ciepła w zależności od warunków lokalnych – powiedział Grzegorz Tobiszowski.

– PGE jest największym producentem ciepła w systemie kogeneracji. Ciepłem sieciowym ogarniamy ponad 2 mln odbiorców w Polsce. Do 2030 roku zbudujemu 1 GW nowych mocy w kogeneracji. Chcemy zbudować to w technologiach nisko- i zeroemisyjnych. Wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych, na poziomie 3 mld euro. W 2050 roku PGE osiągnie całkowitą neutralność klimatyczną. Jest to cel również dla systemu ciepłowniczego. Kwestie inwestycji są takie, że nie da się robić tego z roku na rok, chcemy zmieniać ciepłownictwo i energetykę – powiedział Grzegorz Kołodziejak.

Opracował Michał Perzyński