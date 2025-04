Jak powstała jedna z pierwszych w Polsce mikrosieci dla przemysłu?

W zakładzie produkcyjnym WAGO we Wróblowicach pod Wrocławiem powstała, jedna z pierwszych w polskim przemyśle, mikrosieć energetyczna. Uruchomiona instalacja obejmuje własną elektrownię słoneczną, magazyn energii, stacje ładowania pojazdów oraz całą infrastrukturę do zarządzania tymi zasobami.

Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Firma właśnie opublikowała raport, w którym krok po kroku ukazuje proces realizacji tego typu inwestycji wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych oraz całej dokumentacji. Ponadto przygotowano wirtualną wycieczkę, dzięki której każdy może przenieść się bezpośrednio do fabryki i od środka zobaczyć jak zrealizowano tą inwestycję.

Czym jest mikrosieć energetyczna?

Mikrosieć energetyczna to system, który łączy produkcję i zużycie energii w jednym miejscu, na przykład w zakładzie przemysłowym, obiekcie infrastrukturalnym czy kompleksie logistycznym. Zamiast być jedynie konsumentem energii, przedsiębiorstwo inwestuje we własne, lokalne źródła wytwórcze. System taki działa w połączeniu z główną siecią energetyczną i opiera się na rozproszonych źródłach energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, układy kogeneracyjne czy systemy magazynowania energii. Wszystkie te elementy są zintegrowane i kontrolowane w czasie rzeczywistym za pomocą nowoczesnych narzędzi i technologii komunikacyjnych.

Mikrosieć w przedsiębiorstwie zwiększa niezależność energetyczną, pozwalając na produkcję własnej energii i optymalizację jej zużycia. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów oraz wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Jak działa mikrosieć w zakładzie przemysłowym WAGO?

Za sprawą odnawialnych źródeł energii, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych (PV), wytwarzanie energii stało się zjawiskiem powszechnym. W sytuacji rosnących potrzeb energetycznych – w oparciu o rachunek ekonomiczny – zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, centra dystrybucyjne i inne obiekty infrastrukturalne coraz częściej podejmują decyzję o budowie i eksploatacji własnego źródła energii odnawialnej.

Na terenie zakładu zainstalowano elektrownię fotowoltaiczną o mocy ponad 700 kWp, wspieraną przez magazyn energii o mocy 100 kW. Na dachu nowej hali produkcyjnej WAGO, którego powierzchnia wynosi blisko 9 tysięcy metrów kwadratowych, zlokalizowano 1 648 modułów fotowoltaicznych. Szacowana roczna produkcja energii wynosi 752 MWh. Pozwoli to na redukcję emisji CO2 na poziomie 515 ton rocznie, co stanowi ekwiwalent 26 700 posadzonych drzew. Szacowany zwrot z inwestycji w elektrownię solarną to 4,5 roku. System został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych oraz zoptymalizować zużycie energii w zakładzie.

Kluczowym elementem mikrosieci jest system zarządzania energią, który monitoruje i reguluje przepływy energii, dostosowując je do aktualnych potrzeb zakładu. Rozwiązanie to pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz lepsze dostosowanie do wymagań Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Przygotowanie na przyszłość

Infrastruktura zakładu obejmuje również przygotowanie techniczne do dalszej rozbudowy. Obecnie na terenie zakładu funkcjonują stacje ładowania pojazdów elektrycznych, a w przyszłości ponad 70 miejsc parkingowych może zostać wyposażonych w dodatkowe punkty ładowania. Sieć kablowa oraz systemy teletechniczne zostały zaprojektowane z myślą o przyszłych potrzebach, co umożliwia łatwe zwiększenie liczby ładowarek bez konieczności przeprowadzania gruntownych prac modernizacyjnych.

Znaczenie projektu

Mikrosieć we Wróblowicach jest przykładem na to, jak można wdrożyć nowoczesne rozwiązania technologiczne w sposób efektywny i dostosowany do potrzeb lokalnych. Projekt pokazuje, że odpowiednie planowanie i integracja różnych systemów mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Rozwiązanie to wpisuje się w rosnące zainteresowanie zdecentralizowanymi systemami energetycznymi, które pozwalają na większą niezależność od zewnętrznych dostaw energii i lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł.

Raport: Dowiedz się jak powstała mikrosieć we Wróblowicach.

Pobierz raport, który ma na celu przedstawić, w sposób szczegółowy, jak w praktyce wygląda realizacja infrastruktury mikrosieci. Opracowanie zawiera użyteczną dokumentację oraz schematy, które zostały wykorzystane przy planowaniu i realizacji inwestycji.

Wirtualny spacer

Zobacz jak w praktyce wygląda mikrosieć WAGO we Wróblowicach – firma uruchomiła wirtualną wycieczkę, dzięki której przeniesiesz się bezpośrednio do fabryki i od środka zobaczysz jak zrealizowano tą inwestycję.

