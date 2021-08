Kumoch: Polska będzie wspierać bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy Energetyka

Lata temu wprost mówiono, ż gaz nie jest produktem rynkowym, ale narzędziem polityki zagranicznej Rosji, i to był i nadal jest fakt. Jedyną zaporą dla rosyjskich działań była konieczność przesyłu gazu przez terytorium innych państw. Obecnie przez dywersyfikację, polityka rosyjska jest utrudniona – powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch na konferencji Gazterm 2021.

– Konstytucja jasno mówi, że prezydent stoi na straży bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo nie jest tylko militarne. Równie ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Obronność to gospodarka, a gospodarka to dostawy surowców. Rozbudowa sieci przesyłowych to warunek bezpiecznego środowiska regionalnego. Trójmorze odgrywa kluczową rolę w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu spoza Rosji – powiedział Jakub Kumoch.

– Lata temu wprost mówiono, ż gaz nie jest produktem rynkowym, ale narzędziem polityki zagranicznej Rosji, i to był i nadal jest fakt. Jedyną zaporą dla rosyjskich działań była konieczność przesyłu gazu przez terytorium innych państw. Obecnie przez dywersyfikację, polityka rosyjska jest utrudniona. Nord Stream 2 działa w odwrotnym kierunku. Zmniejsza się presja na przesył gazu przez terytorium Ukrainy. Polska zapewniła sobie bezpieczeństwo, Ukraina niestety nie zdołała tego osiągnąć. Polska będzie popierać Ukrainę, powstał deficyt bezpieczeństwa, który należy zlikwidować. Ukraina nie jest formalnie krajem Trójmorza, ale trzeba pamiętać, że projekty infrastrukturalne dotyczą państw granicznych. Polska będzie inwestować w zapewnienie swojego bezpieczeństwa, również na poziomie politycznym – zapewnił.

