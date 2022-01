Japonia rozważa sankcje wobec rosyjskiego LNG Alert

fot. Gazprom

Rządząca Japonią Partia Liberalno-Demokratyczna wezwała rząd do nałożenia embarga na dostawy rosyjskiego LNG w przypadku eskalacji konfliktu Rosji z Ukrainą.

Członkowie komisji ds. polityki zagranicznej rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej wezwali do nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję, jeśli Moskwa rozpocznie operację wojskową na Ukrainie, podała agencja informacyjna Kyodo.

W szczególności zwracają uwagę na zakaz importu skroplonego gazu ziemnego z Rosji. Rosja jest czwartym co do wielkości dostawcą tego surowca do Japonii, po Australii, Malezji i Katarze. Dostawy realizowane są z projektu Sachalin-2 , którego udziałowcami są również japońskie firmy Mitsui i Mitsubishi. Projekt Sachalin LNG odpowiada za 8-10 procent całkowitego wolumenu importu gazu do Japonii.

Japońskie firmy posiadają również udziały w projektach LNG Novateku na Półwyspie Jamalskim.

Kyodo/Mariusz Marszałkowski