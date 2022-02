Japoński gigant energetyczny zainwestuje w OZE i wodór Alert

Instalacje wiatrowe w Kalifornii. fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

Największa japońska firma zajmująca się poszukiwaniem złóż ropy i gazu Inpex poinformowała, że przeznaczy na inwestycje do 38 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 9 lat, z czego 1 miliard zostanie przeznaczony na obszary dekarbonizacji, w tym OZE, wodór i amoniak.

– Jako pionier w transformacji energetycznej dążymy do zapewnienia stabilnych, zdywersyfikowanych dostaw i czystych źródeł energii, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego, wodoru i energii odnawialnej – powiedział prezes firmy Inpex, Takayuki Ueda. Zgodnie z długoterminowym planem, Inpex planuje kontynuować inwestycje w skroplony gaz ziemny (LNG) jako kluczowy obszar swojej działalności, jednocześnie podejmując działania mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Do około 2030 roku Inpex zamierza zwiększyć komercyjną produkcję wodoru do ponad 100 000 ton rocznie i wprowadzić 2,5 miliona ton CO2 rocznie, wykorzystując swoją technologię wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (CCUS). Planuje również zwiększenie mocy odnawialnych źródeł energii do 2 gigawatów (GW) do 2030 roku, głównie za pomocą morskiej energii wiatrowej i geotermalnej.

Reuters/Michał Perzyński