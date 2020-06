Jarosińska-Jedynak: Wsparcie unijne dla energetyki powinno uwzględniać warunki w państwach członkowskich Energetyka

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym, którego tegoroczna edycja z powodu pandemii koronawirusa odbywa się online, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wypowiedziała się na temat wsparcia Unii Europejskiej dla polskich projektów energetycznych.

Wsparcie UE dla polskich projektów

– Jeżeli chodzi o infrastrukturę gazową, prowadzimy bardzo dużo rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat możliwości finansowania jako paliwa przejściowego. Musimy pamiętać, że polski miks energetyczny jest oparty na węglu i punkt startowy do dochodzenia do neutralności klimatycznej jest w Polsce zupełnie inny niż w pozostałych państwach członkowskich. Dlatego wsparcie unijne musi być adekwatne i nie powinno być konieczne to, by inwestować bardzo duże środki w krótkiej perspektywie czasowej, tylko rozłożyć to na lata. Mówimy o dochodzeniu do neutralności klimatycznej w odpowiednim czasie z zachowaniem sprawiedliwości dla każdego państwa członkowskiego – powiedziała Małgorzata Jarosińska Jedynak.

Opracowanie: Michał Perzyński