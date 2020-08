Kaczyński popiera jeden resort środowiska oraz fuzję PKN Orlen i PGNiG Alert

Jarosław Kaczyński. Fot. Piotr Drabik/Flickr

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Zapowiada rekonstrukcje rządu zakładającą skupienie kompetencji odnośnie do środowiska w jednym resorcie, budowę koncernu multienergetycznego z udziałem PKN Orlen.

Kaczyński zapowiada, że rekonstrukcja rządu między wrześniem a październikiem doprowadzi do zmniejszenia liczby ministerstw. – Chodzi o to, aby nie było tak jak jest dzisiaj, że pewne decyzje odnoszące się na przykład do spraw ochrony środowiska są w trzech różnych ministerstwach, bo to do niczego dobrego nie prowadzi – ocenił.

– Jestem bardzo wdzięczny prezesowi Danielowi Obajtkowi (prezes PKN Orlen – przyp. red.) za to, że tak to wszystko energicznie prowadzi. Zdecydowanie i jednoznacznie wspieram te działania – powiedział prezes PiS o budowie koncernu multienergetycznego dzięki przejęciu Energii i planowanym przejęciu PGNiG. Zdaniem prezesa to działanie wpisuje się w plan rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki. W tym kontekście wspomina o transporcie elektrycznym i wodorowym.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik