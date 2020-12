Jerzy Buzek został europosłem 2020 roku Alert

Jerzy Buzek

Prestiżową nagrodę MEP Awards 2020 w kategorii „nadzwyczajne osiągniecie”, przyznano w Brukseli Jerzemu Buzkowi m.in. za jego wkład w budowę Unii Energetycznej.

W laudacji podkreślono, że Buzek „wzorowo ucieleśnia wartości Parlamentu Europejskiego – takie jak szacunek czy szukanie kompromisu, doceniono też jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz wzmacniania Unii Europejskiej.

– W Parlamencie Europejskim codziennie staramy się wygrywać – ale nie polityczne wojny, tylko pokój, dobrobyt i lepszą przyszłość dla Europejek i Europejczyków, Polek i Polaków. Patrząc na ostatnich 16 lat, od wejścia Polski do Unii, nie mam wątpliwości, że dzięki poczuciu odpowiedzialności za los obywateli, udawało nam się wypracowywać dobre rozwiązania w wielu ważnych dla gospodarki, życia społecznego czy środowiska i klimatu dziedzinach. I to mimo różnic między naszymi krajami. To nasze wspólne, nadzwyczajne osiągnięcie – ocenił były Premier RP.

Europejska Partia Ludowa/Michał Perzyński