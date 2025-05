Jest kolejna umowa polskich wiatraków na Bałtyku. Rodzima firma zbada dno

Kolejna polska firma weźmie udział w przygotowaniach do budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 9. Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z konsorcjum badawczym, które sprawdzi dno Morza Bałtyckiego pod kątem występowania niewybuchów i płytkiego gazu.

PGE Baltica podpisała umowę na prace związane z badaniem dna Bałtyku pod kątem występowania niewybuchów oraz płytkiego gazu dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 9. Badania przeprowadzi konsorcjum firm: pomiarowo-badawczej firmy Geo Ingenieurservice Polska z Gdyni oraz Baltic Diving Solutions z siedzibą w Rumi jako operatora floty – informuje Polska Grupa Energetyczna.

Baltica 9. Grafika: PGE Baltica

Badania geofizyczne pod wiatraki na Bałtyku

Zakres zakontraktowanych prac obejmuje wykonanie badań geofizycznych oraz przetwarzanie, interpretację i analizę zgromadzonych danych wraz z wydaniem tzw. certyfikatów ALARP (ang. as low as reasonably practicable) dla konkretnych lokalizacji na dnie Bałtyku, w których w dalszej perspektywie przeprowadzone będą badania geotechniczne. Certyfikaty te mają na celu potwierdzenie minimalizacji ryzyka wykonania odwiertu w miejscu występowania potencjalnych zagrożeń (takich jak niewybuchy czy złoża płytkiego gazu).

PGE Baltica podaje, że badania zostaną wykonane w lokalizacjach wytypowanych w poprzedzającej kampanii geofizycznej 2D UHRS, także wykonanej przez firmę Geofizyka Toruń, i są zaplanowane na trzeci kwartał 2025 roku. Pozwolą one na wstępne wytypowanie lokalizacji posadowienia fundamentów konkretnych turbin w ramach projektowanej farmy wiatrowej.

Morska Farma Wiatrowa Baltica 9 to projekt zlokalizowany na jednym z pięciu obszarów przyznanych PGE w 2023 roku. Według planów, ma powstać w odległości ok. 48 km od brzegu na powierzchni ok. 121 km2, na obszarze znajdującym się blisko realizowanych przez PGE innych projektów offshore wind oraz budowanego portu serwisowego w Ustce. Moc zainstalowana instalacji ma wynieść ok. 975 MW.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura